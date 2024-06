Ukraina: Venäjä tehnyt "massiivisen" ilma-iskun

Käihkö: "Venäjä on turhautunut"

Venäjä on keväästä lähtien ottanut aiempaa selvemmin kohteikseen Ukrainan voimalaitokset ja muun kriittisen infrastruktuurin, sanoi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö toukokuussa MTV Uutisille.

Kremlillä olisi aiemminkin ollut kyky tehdä vastaavia iskuja, mutta samassa mittakaavassa se ei ole näin tehnyt. Mikä on muuttunut? Syytä voi vain spekuloida, Käihkö sanoo.

– Venäjä on turhautunut ja pidäke tehdä näitä hyökkäyksiä on mennyt. Ehkä Venäjä on miettinyt, että Ukrainaan tulisi myötämielinen hallinto, jolloin olisi hyvä, että sillä olisi tiettyjä kriittisen infrastruktuurin edellytyksiä, Käihkö pohtii.