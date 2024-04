Ukraina vahvistanut tärkeän kaupunkinsa puolustusta itärintamalla – Venäjä hyökkää kiivaasti

Ukrainan armeijan komentajan Oleksandr Syrskyin mukaan kaupungin puolustajille on lähetetty lisää ammuksia, taistelulennokkeja ja aseistusta.

Syrskyin mukaan venäläisille joukoille on annettu käsky vallata Tshasiv Jar ennen kuin Venäjällä vietetään Neuvostoliiton toisen maailmansodan voittoa juhlistavaa Voitonpäivää 9. toukokuuta.

Tshasiv Jar on tärkeä ukrainalaisten joukkojen huollolle. Se sijaitsee muutamia kilometrejä länteen Bahmutista, jonka venäläiset valtasivat viime toukokuussa. Pahasti tuhotussa kaupungissa on edelleen noin 800 asukasta.

Ukraina on jo aikaisemmin kertonut, että tilanne itärintamalla on vaikea. Ukrainalla on pulaa niin ammuksista kuin sotilaista.