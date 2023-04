Ukraina on paikoin asumiskelvoton ja viljelykelvoton sodan jäljiltä – ympäristön puhdistaminen maksaisi jo nyt 50 miljardia

Helsingin yliopiston professori Atte Korhola kertoo, että jopa kolmannes koko Euroopan lajien monimuotoisuudesta sijaitsee Ukrainassa. Maassa on vanhoja metsiä, virtaavia vesiä ja aroja, joilla on kaikilla oma lajistonsa.

– Ukraina on koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden "hot spot". Kaikki pommitus, maastopalot ja äänet vaikuttavat luontoon ja eliöstöön. Kaikki saastumiset, maan ja vesistöjen pilaantuminen, ilman epäpuhtauksien määrä on monikymmenkertainen. Kyllä siinä ympäristö muuttuu monin tavoin, Korhola summaa.

– Siellä on rekisteröity noin 2 300 pahaa ympäristövauriota. Noin Espoon kokoinen alue maata on jo pahoin saastunut, Korhola kertoo.

Sodassa luonnon tuhoutuminen on nopeaa, mutta palautuminen voi kestää vuosikymmeniä -ellei jopa vuosisatoja. Esimerkiksi Persianlahden sodan ja Balkanin alueen tapahtumien tuottamat ympäristömyrkyt rikastuvat ravintoketjussa edelleen. Myrkyt eivät poistu ympäristöstä ilman ihmisen aktiivista työtä niiden poistamiseksi.

Asumiskelvoton ja viljelykelvoton

– Maaperä on monin paikoin pahasti saastunut ja ilmanlaatu on pitkään huono. Jos ajattelemme esimerkiksi maanviljelyä ja maataloutta, niin kyllä mahdollisuuksia on viety laajoilla alueilla, Korhola kertoo.