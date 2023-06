Asiantuntija: Ukrainan patoräjähdyksen aiheuttamat tulvat voivat tuhota ympäristöä pysyvästi

– Rannalla on muutakin infrastruktuuria kuten vesihuoltolaitoksia. Tässä on niin poikkeuksellisista vesimääristä kysymys, ja niitä ei ole suunniteltu kestämään tällaista rasitusta, Myllyniemi sanoo.

Alavimmat osat joen varrella olevista kaupungeista voivat peittyä veden alle, mutta Myllyniemen mukaan tulvan lopullista laajuutta on vielä vaikea sanoa.

Vaikutukset juomavedestä maatalouteen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti päivällä, että vaaravyöhykkeellä asuville on annettu määräys evakuoitua mahdollisimman pian.

Pato sijaitsee Hersonin alueella, joka on venäläisjoukkojen hallussa.

Myllyniemen mukaan tulvilla on vaikutuksia niin vesi- ja jätehuoltoon, teihin kuin maatalouteenkin.

– Tosin kun tämä on rintama-aluetta, maatalous ei näin sodan aikana ole varmaankaan ollut kovin merkittävää, hän toteaa.

– Tämä on nyt sitten menetetty ainakin joksikin aikaa, hän toteaa.

Samoin Krimin alueen vesihuolto on hänen mukaansa uhattuna.

Ympäristö vaarassa

Padossa olevan vaurioalueen arvioidaan Myllyniemen mukaan olevan noin sata metriä. Pato itse on yli kolme kilometriä pitkä.

– Vedet virtaavat Mustaanmereen ja aiheuttavat ongelmia sen luonnolle. Samaten sen jokisuisto on luonnoltaan arvokasta aluetta, Myllyniemi kertoo.

– Veden ekosysteemi vaatiikin tiettyä tulvaa, mutta tätä ei luonnossa esiinny. Tämä on niin voimakas ja siinä tulee mukana saasteita ja valtavat eroosiot syövät rantoja. Tämä tuhoaa alueita, hän kertoo.

– Meillä on Sykessä sattumalta Ukrainan kanssa meneillään hanke, jossa muun muassa alueen pohjasedimenttiä on tutkittu. Se ei vaikuta olevan ollenkaan niin paha, kuin Kiovan yläpuolisessa tekoaltaassa on.