Ukraina ja Venäjä palaavat neuvottelupöytään maanantaina – YK:n mukaan Ukrainassa kuollut yli 350 ihmistä

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto kertoo, että 24. helmikuuta jälkeen Ukrainassa on kuollut 351 ihmistä ja 707 on haavoittunut. Eiliseen puoleen yöhön mennessä tiedossa oli, että kuolleista 71 on miehiä, 41 naisia. 217 ihmisen sukupuolta ei tiedetä. Lapsia on kuollut yhteensä 22.