Ukraina hyökkää Kurskissa – sota-asiantuntijoilta tyly arvio

Tiistaina Ukrainan asevoimat myönsivät aloittaneensa uuden hyökkäyksen Kurskin alueella.

Ukrainan uusi Kurskin hyökkäys näyttää "varsin pieneltä" ja sillä vaikuttaa olevan "varsin rajoittuneet" tavoitteet, kirjoittaa Foreign Policy Research Instituten sota-asiantuntija Rob Lee viestipalvelu X:ssä.

Näkemyksen jakaa myös Ukrainassa käytävää sotaa tiuhaan analysoiva Michael Kofman, joka on Carnegie Endowmentin vanhempi tutkija.

Ukrainan iskun alkuvaihe näytti siltä, että se voisi olla "hyökkäysoperaation alku", mutta jo nyt vaikuttaa siltä, että kyse on "pienen mittakaavan toiminnasta, jolla on rajalliset tavoitteet".

Ukraina ei näytä kyenneen valloittamaan yhtäkään kylää tai muutoinkaan millään tavalla olennaisesti laajentamaan hallussaan pitämäänsä aluetta Kurskissa, Lee kirjoittaa.

Hyökkäyksen tavoite on todennäköisesti parantaa ukrainalaisjoukkojen taktisia asemia, Lee kirjoittaa.

Venäjän Kurskin alueen rintamatilanne 7. tammikuuta. Siniset nuolet ovat Ukrainan ja punaiset Venäjän hyökkäyssuuntia. Kartta: Black Bird Group.

"Täytyy odottaa ja katsoa"

Kun ensitiedot hyökkäyksestä tulivat julkisuuteen, arvioivat jotkin venäläislähteet, että kyse saattaa olla hämäyshyökkäyksestä tai valmistelevasta operaatiosta, jota seuraisi suurempi hyökkäys.

– Meidän täytyy odottaa ja katsoa, onko Ukrainalla sellaista suunnitteilla, Lee toteaa.

Ukrainan iskua on kuvailtu yllätyshyökkäykseksi, mikä on perusteltua, sillä Venäjä on Kurskinkin alueella vastannut hyökkäämisestä viime kuukaudet.

Ukrainan valtaamasta osasta Kurskia Venäjä on vallannut syyskuussa alkaneiden vastahyökkäystensä myötä noin puolet.

Asiantuntijat ovat yhä tiuhempaan kritisoineet Ukrainan päätöstä lähettää yhä uusia joukkoja Kurskiin.

Ukrainan uskotaan pitävän kiinni alueesta ennen kaikkea neuvotteluvalttina. Venäjän ja Ukrainan välisten rauhantunnusteluiden on uumoiltu alkavan alkaneen vuoden aikana, joskaan mitään takuita tästä ei ole.

Suuri menestys "epätodennäköistä"

Suomalaisen Black Bird Groupin Emil Kastehelmi arvioi jo lauantaina hyökkäystä maltillisin sanankääntein.

Kastehelmi piti "epätodennäköisenä", että tuolloin nähdyt iskut tuottaisivat mitään erityisen merkittäviä tuloksia.

Venäjällä on tällä hetkellä selvästi voimakkaampi puolustus Kurskin alueella kuin elokuussa, jolloin Ukrainan yllätyshyökkäys eteni aluksi hyvin nopeasti heikkoa venäläispuolustusta vastaan.

Kastehelmi muistutti lauantaina myös taisteluiden mittakaavasta. Vaikka ukrainalaisjoukot etenisivät kymmenenkin kilometriä, käytäisiin taisteluita yhä samalla alueella.

Ukrainan hyökätessä Kurskissa on Venäjä jatkanut Donetskin alueen hidasta valtaamista.

Venäjä väitti viime viikon lopulla vallanneensa Kurakhoven, joskin Ukraina sanoo vielä pitävänsä hallussaan pieniä osia paikkakunnasta.

Myös taistelu Ukrainan huollolle tärkeästä Donetskin alueen Pokrovskin kaupungista kiihtyy.

Venäjä on edennyt kaupungista muutaman kilometrin päähän kolmelta eri suunnalta. Ukraina pitää yhä hallussaan kaupunkiin johtavaa päätietä.

Ukrainan armeijan tiedottaja Victor Tregubov uskoo venäläisjoukkojen pyrkivän piirittämään Pokrovskin, ukrainalaismedia Kyiv Independent kirjoittaa.

Donetskin alueen rintamatilanne 7. tammikuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia. Ympyröidyt paikkakunnat ovat pohjoisempana Pokrovsk ja etelämpänä Kurakhove. Kartta: Black Bird Group.