Kylian Mbappé sai täystyrmäyksen – tämä näky oli liikaa: "Katastrofaalista"

Real Madrid eteni Mestarien liigan puolivälieriin kukistettuaan Atlético Madridin dramaattisten vaiheiden jälkeen rangaistuspotkuilla. Kylian Mbappén ja Vinicius Juniorin tekeminen ottelun varsinaisella peliajalla ei kuitenkaan miellyttänyt MTV Urheilun asiantuntija Mehmet Hetemaj'ta.

Conor Gallagherin aikaisen maalin myötä pelissä mentiin tauolle yhteismaalitilanteessa 2–2. Atlético hallitsi etenkin avausjakson pelitapahtumia, kun se pääsi sahaamaan helposti Real Madridin olemattoman vastaprässin läpi.

Hetemaj'n mielestä Mbappén ja Viniciuksen olisi pitänyt yltää etenkin näin suuressa ottelussa parempaan pallottomaan pelaamiseen.

– Tämä saa minut vihaiseksi. Ihan sama miten hyviä pelaajia he ovat, mutta tuo puolustuskäyttäytyminen on katastrofaalista, Hetemaj tilitti.

– Tuossa on kaikki tehty hyvin. Puolitettu kenttä ja ajettu Atlético ahdinkoon, mutta tuo Vinin ja Mbappén puolustustyöskentely on kävelyä. Tuo on käsittämätöntä. Ihan sama kuka pelaaja olet ja missä, niin et sinä noin laiskasti voi puolustaa.

