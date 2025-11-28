Jääkiekkoliigan positiivisella vireellä syyskaudella pelannut JYP hävisi perjantaina kotikaukalossaan Lappeenrannan SaiPalle rumin 3–7-lukemin.
Antti Tyrväinen pelasi perjantaina ensimmäistä kertaa JYPissä ja näytti omia elkeitään jo avauserässä. Lahtelalaislähtöinen hyökkääjä oli lähes jokaisessa jälkitilanteessa mukana. Tyrväinen ei kuitenkaan tuonut voittoa JYPille.
Vierasjoukkueen riveissä liigauran avausmaalin iski laitahyökkääjä Emil Kuusla. Perjantai oli Jyväskylässä liigaurien avausmaalien ilta, sillä myös JYPin Topias Liljamo onnistui läpiajosta laukomaan avausosumansa.
SaiPan sankari oli kultakypärä Maxime Fortier. Kanadalaishyökkääjä iski ottelussa pisteet 3+1. JYPin tehokkain oli Juuso Puustinen pistein 1+1.
Hienosti kautensa aloittanut JYP on nyt hävinnyt kaksi ottelua putkeen. Joukkueen entisen kultakypärän ja ylivoimapelin kapellimestarin Santeri Huovilan loukkaantuminen on ollut yllättävän iso isku joukkueelle.
JYP hävisi ensimmäistä kertaa tällä kaudella kotihallissaan varsinaisella peliajalla. SaiPa on voittonsa myötä sarjataulukossa kuudentena, viiden pisteen päässä kolmantena olevasta JYPistä.