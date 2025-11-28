Tappara nollasi Ilveksen ja päätti karun tappioputkensa Tampereen keskinäisotteluissa.
Tappara löi Ilveksen 3–0 jääkiekon SM-liigan Tampereen mittelössä perjantaina. Maalit iskivät Eetu Tuulola, Jesper Mattila sekä Jonathan Andersson, ja Christian Heljanko piti kirvesrintojen veräjällä nollan 18 torjunnalla. Taistoa oli seuraamassa 11 009 katsojaa.
Hyvään toviin Tappara ei ollut Tampereen paikallispeliä onnistunut voittamaan. Ilves oli voittanut Tapparan peräti yhdeksän kertaa putkeen tätä ennen. Ilveksen katkeamaton putki Tampereen paikallisissa säilyi päivää vajaan vuoden ajan.
Keskinäinen ottelu oli Tampereen joukkueille kauden kolmas.
SM-liigan perjantain otteluiden lopputulokset:
Tappara–Ilves 3–0
HIFK–TPS 3–2
JYP–SaiPa 3–7
KooKoo–Kärpät 4–5 vl.
Lukko–Jukurit 1–0
Ässät–KalPa 5–1