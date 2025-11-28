Pitkäaikaisen sijoituksensa SM-liigan kärkipaikalla Tapparalle menettänyt Ässät yllätti KalPan täysin perjantaipelin avauserässä. Sen seurauksena ottelu päättyi Porissa 5–1-kotivoittoon.
Porilaisjoukkue meni johtoon Johan Olofssonin illan ensimmäisellä osumalla, mutta varsinainen tehohetki osui erän jälkimmäiselle puoliskolle.
Neljässä minuutissa ja 45 sekunnissa Ässät nelinkertaisti johtoasemansa. Maaliin osuivat Nestor Noiva, Olofsson toistamiseen sekä Rami Määttä.
Koko SM-liigan tähtivahteihin lukeutuva Stefanos Lekkas teki johtopäätöksensä, kun Määtän laukaus painui KalPan puolustuksen kautta maaliin. Hänen pelipaikalleen luisteli Patrik Kerkola.
Poikkeuksellista oli kuitenkin suunta, mihin Lekkas lähti. Harvoin aloittava maalivahti poistuu ilman loukkaantumista suoraan pukuhuoneeseen edes vilkaisematta vaihtoaitioon päin. Toiseen erään mennessä Lekkas lopulta palasi vaihtopenkin reunamille.
KalPan kavennusosuman syöttänyt Patrick Curry otti hyökkäyspäädyssä kaksiminuuttisen, joka kostautui. Porilaiset katkaisivat kahden ottelun tappioputkensa.