Poliisi ohjaa rikosten uhreja avun piiriin vaihtelevasti – erot kaupunkien välillä valtavia: "Asiakas itse päättää, haluaako ottaa apua vastaan"

Uhrien ohjaus poliisin velvollisuus

Avun piiriin ohjataan yhä useampia

Huolimatta alueellisista eroista kehitys on ollut positiivista, ja poliisin Rikosuhripäivystykseen ohjaamien henkilöiden määrä on kasvanut nopeasti. Viime vuonna Rikosuhripäivystyksen asiakkaista poliisin sinne ohjaamia oli lähes 4000, kun edellisvuona luku oli vajaat 2500.

Poliisi on suurin yksittäinen ihmisiä palveluiden piiriin ohjaava taho. Valtaosa poliisin ohjaamista henkilöstä on sellaisia, että poliisi on henkilön luvalla lähettänyt tämän yhteistiedot Rikosuhripäivystykselle. Suurin osa heistä on naisia.