Työperäinen maahanmuutto kuumentaa tunteita oppositiopuolueiden välillä – keskusta hakee nousua kebabin voimalla

Talouspolitiikassa perussuomalaisilla ja kokoomuksella löytyisi yhteistä. Tosin on vaikea hahmottaa, mitä perussuomalaisten talouspolitiikka käytännössä olisi. Perussuomalaiset karsisi julkisia menoja kovalla kädellä ja keventäisi työn verotusta, mutta leikattavaa nimetään lähinnä maahanmuutosta ja EU-maksuista.

Perussuomalaisilla on tällä hetkellä jopa enemmän yrittäjätaustaisia kansanedustajia kuin perinteisesti yrittäjäpuolueeksi mielletyllä kokoomuksella. Halla-aho myös haukkuu Rinteen hallitusta ja sen työllisyyskeinoja sosialistisiksi.

Ei yhteistä oppositiorintamaa

Kebabyrittäjät keskustan aseena

Hallituspuolue keskusta on ottanut kaiken irti perussuomalaisten Riikka Purran kebabyrittäjälausunnosta ja syyttänyt tätä maakuntien kebabyrittäjien halveksumisesta. Purra joutuikin lausumaan, ettei ollut tarkoittanut puhua ikävään sävyyn kebab- ja pizzeriayrittäjistä.

Keskustan kannatus on niin alamaissa, että sen on syytäkin tehdä räväköitä hyökkäyksiä. Twitterissä räksyttävä keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on ottanut tässä vahvaa roolia. Melkeinpä perinteeksi muodostuneessa Kärnän viikonloppuisessa ruokakuvassa ei tosin ollut kebabia vaan suomalais-aasialainen hirviwok.