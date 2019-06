Työpaikan viestintäkanavalla jaettiin pornoa ja väkivaltakuvia – yritys joutui sulkemaan chatin: "Olemme olleet tietoisia siitä, että kanavassa on ollut välillä rajuakin läppää"

Pörssissä oleva ohjelmistoyhtiö Vincit on sulkenut sisäisen viestintäkanavan, jossa on ollut pornoa ja gorea eli rajun ja sadistisen väkivallan kuvastoa. Kanavaan on ollut pääsy yrityksen kaikella henkilöstöllä, sen luonne on ollut yleisesti tiedossa ja uusia työntekijöitä on varoitettu sisällöstä.