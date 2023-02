Työnantajapuoli tyytyväinen lakonuhkien väistymiseen

– Korkeat prosentit tuovat valitettavasti merkittävän riskin kilpailukyvyn heikentymisestä, sillä yritysten toimintaympäristö on poikkeuksellisen epävarma. Ratkaisun kanssa pärjätään, jos talouden pohja ei petä odottamattomalla tavalla. On kuitenkin selvää, että monille yrityksille palkkaratkaisu on kipurajalla tai sitäkin vaikeampi, sanoi Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi.

– Kemianteollisuuden työehtosopimuksista on saavutettu ratkaisu, joka ottaa huomioon eri toimialojen yritysten ja erityisesti pk-yritysten haastavan tilanteen. Osalla yrityksistä menee paremmin, osalla lomautuksia on jo käynnissä tai niitä on tulossa. Taantuma ja hintojen nousu ovat vaikeuttaneet monen yrityksen toimintaa, totesi Kemianteollisuus tiedotteessa.

Myös Suomen Yrittäjissä oltiin tyytyväisiä, vaikka järjestö ei ollut itse mukana neuvotteluissa.