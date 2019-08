Työnantajajärjestö tylynä Antti Rinteen ehdotukselle – EK:n mukaan keskitettyjen ratkaisujen aika on pysyvästi ohi: "Tupoihin ei ole enää paluuta"

EK: "Tämä on pysyvä muutos, ja nyt on opittava elämään sen kanssa"

EK:n työelämäjohtaja Ilkka Oksalan mukaan liitto "ei palaa palkkapöytään" – keskitettyjen ratkaisujen aika on nyt pysyvästi ohi.

– EK on tehnyt pysyvän päätöksen siitä, että liitto ei enää osallistu keskitettyjen palkkaratkaisujen neuvotteluun. Se päätös pitää. Tupoihin ei ole enää paluuta, Oksala sanoo.

– Ei. Minun on vaikea kuvitella, että olisi mitään sellaista olosuhdetta, joissa niihin palattaisiin. Kyllä tämä on pysyvä muutos, ja nyt on opittava elämään sen kanssa, Oksala toteaa.