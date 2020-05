Työmatkaliikenteen avaamista Suomeen odotettiin Virossa kuin pelastavaa laivaa – "Vuosien saatossa on päässyt syntymään Tornio-Haaparanta-tilanne"

Suomessa on "hiljaiseksi vähemmistöksikin" sanottuja virolaisia noin 70 000. Omaisia ei Virossa ole rajoitusten vuoksi päässyt rajoitusten takia juurikaan tapaamaan.

Työmatkaliikenteen vapauttamista odotettiin Virossa kuin pelastavaa valkeaa laivaa, sanoo Suomen Viron-suurlähetystön lehdistöneuvos Hannele Valkeeniemi. Maiden välinen työmatkaliikenne on mahdollista 14. toukokuuta.

– Tottakai on vaikeaa, kun eletään kahdessa maassa ilman, että voidaan luontevasti liikkua. Tässä on vuosien saatossa päässyt syntymään sellainen "Tornio-Haaparanta-tilanne". On sujuvasti ylitetty raja, unohdettu raja, käyty töissä vähän kuin käytäisiin Lappeenrannasta Helsingissä. Ei se raja ole merkinnyt mitään, hän kuvailee.