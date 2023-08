Tyly selkäsauna! Susijengille murskatappio ilman sivussa ollutta Lauri Markkasta

– Keho on saanut muutamia osumia viime peleissä. Haluaisin kovasti pelata tänään, mutta aamuharjoitusten jälkeen keskustelimme ja päätimme, että on parasta antaa kropalle muutama päivä toipumiseen ennen MM-kisoihin lähtöä, Markkanen sanoi liiton tilillä viestipalvelu X:ssä ennen ottelua.



Latvian pisteykkösenä Roland Smits

– Nämä Baltian päivät olivat tärkeää aikaa yhdessä. Meillä on hyvä treenijakso takana, mutta yhtä tärkeää on päästä maaotteluihin ajamaan pelaajia ja eri viisikoita sisään. Terveystilanteemme ei näinä viikkoina ollut ihan optimaalinen, mutta se on urheilua. Nyt pari päivää lepoa ja sitten hymyssä suin kohti Okinawaa kirjoittamaan uutta lukua Susijengin saagaan, päävalmentaja jatkoi.