HPK:n Petteri Nurmi stunttaa Vaasan Sportissa kahden pelin ajan. Puolustajalle iskettiin selkään paljonpuhuva pelinumero.

HPK:ssa normaalisti numerolla 40 pelaava Nurmi ilmestyi keskiviikkona kaukaloon Sport-vermeissä ja pelinumerolla 52.

Videolla Petteri Nurmi ottaa lämpöä Rantakarilta "perityllä" numerolla.

Numero ei ole aivan satunnainen. Viiskakkosta kantoi tällä kaudella alun perin puolustaja Otso Rantakari, joka on ollut sivussa joukkueen kokoonpanosta jo kuukauden päivät.

Rantakari ja Miro Karjalainen hyllytettiin Sportin riveistä marraskuun puolivälissä kurinpidollisista syistä johtuen. Kaksikko on ollut ilman pelituntumaa jo useamman viikon. Ilta-Sanomien mukaan on selvää, etteivät he pelaa enää peliäkään Sportissa. Virallista muutosta pelaajien sopimussuhteisiin ei ole ilmoitettu.

Nurmen käytettyä Rantakarin numeroa näyttääkin entistä varmemmin siltä, että vaasalaisjoukkueessa katsellaan ainakin hänen osaltaan jo tylysti eteenpäin.

22-vuotias Nurmi sai eilisessä Sport-debyytissään vastuuta lähes 20 minuutin ajan, kun joukkue taipui Lukolle jatkoajalla 3–2. Hän toimii vuokramiehenä vielä lauantaina, kun kotkapaidat kohtaavat Tapparan

