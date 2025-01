SM-liigan kohutapauksessa uusi käänne – nyt purettiin toisen pelaajan sopimus

Jääkiekon SM-liigassa Vaasan Sport teki marraskuussa kuohuttavan liikkeen, kun se hyllytti puolustajakaksikon Miro Karjalaisen ja Otso Rantakarin. Karjalainen vaihtoi aiemmin maisemaa, kun hän siirtyi Ässien riveihin. Nyt Sport teki liikkeen Rantakarin kohdalla.

Vaasalaisseura tiedotti, että sen ja puolustaja Otso Rantakarin sopimus purettiin "yhteisymmärryksessä". Rantakarin Sport-diili oli voimassa kevääseen 2026 saakka.

Rantakari, 31, ehti pelata tällä kaudella 20 ottelua Sportin takalinjoilla. Näissä hänelle merkattiin tehot 2+7=9.

Rantakari on vaihtanut tiuhaan tahtiin osoitetta viime vuosien aikana. Hän on vieraillut sekä Sveitsissä, Venäjällä ja Saksassa. Suomessa Rantakari on edustanut viime vuosien aikana Sportin lisäksi Tapparaa ja HIFK:ta.

Sport, Rantakari ja Karjalainen nousivat otsikoihin marraskuussa, kun vaasalaisseura hyllytti puolustajakaksikon ”kurinpidollisten syiden takia”. Kumpikaan heistä (Rantakari & Karjalainen) ei enää pelannut tämän jälkeen Sportin riveissä.