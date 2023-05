Oletko passiivinen Twitter-käyttäjä? Tilisi saatetaan pian "arkistoida", varoittelee Elon Musk

Syynä tähän on Muskin aikomus "puhdistaa" Twitter passiivisista tileistä.

Muskin julkaisu on herättänyt vilkasta keskustelua Twitterissä. Monet ovat ihmetelleet ratkaisua. Musk vastasi kriitikoille, että tilit "arkistoidaan". Tarkempaa tietoa Musk ei kuitenkaan antanut puhdistuksen ja arkistoinnin luonteesta tai käytännöistä.

Musk on herättänyt aika ajoin kohuja Twitter-uudistuksillaan sen jälkeen, kun hän osti alustan omistukseensa viime vuonna. Twitteristä on muun muassa poistettu vanhat tunnistautumistavat, josta on tullut maksullista.