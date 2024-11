Elon Muskin X:n haastaja hehkuttaa: Miljoona uutta käyttäjää vuorokaudessa

Eilen Bluesky ilmoitti käyttäjämääränsä kasvaneen pelkästään kuluneen vuorokauden aikana miljoonalla uudella käyttäjätilillä. Blueskyn ilmoittaessa asiasta sen käyttäjämäärä hipoi 17 miljoonaa, mutta luku on jo saattanut muuttua.

Moni uusi käyttäjä on hypännyt Blueskyhin X:stä syyttäen Muskin viestipalvelua vihapuheen mahdollistamisesta sekä asiattoman sisällön lisääntymisestä. Lisäksi käyttäjät ovat sanoneet kaivanneensa X:ää edeltäneen Twitterin keskustelukulttuuria.

Käyttäjämäärien huomattava kasvu on ajoittunut Yhdysvaltojen vaalien jälkimaininkeihin, kun presidentinvaalit voittanut republikaanien Donald Trump on koonnut tulevaa hallintoaan, jossa myös Elon Musk on saamassa näkyvän roolin.