Twisted Sister -keulakuva hyväksyy yhtyeen hitin käytön Ukrainan kansan sotahuutona: "Isoisäni oli ukrainalainen"

Metalliyhtye Twisted Sisterin keulakuva Dee Snider tukee Ukrainan kansaa sodan keskellä. Laulaja antoi ukrainalaisille luvan käyttää vuoden 1984 We're Not Gonna Take It -klassikkohittiään sotahuutona taistelussa Venäjää vastaan.

– Hyväksyn ehdottomasti ukrainalaisten käyttävän We’re Not Gonna Take It -biisiä taisteluhuutonaan. Isoisäni oli ukrainalainen ennen kuin Neuvostoliitto nieli sen toisen maailmansodan jälkeen. Tämä ei voi tapahtua näille ihmisille uudelleen! rokkari twiittasi lauantaina 26. helmikuuta.

Sniderin kannanotto sai osakseen myös kritiikkiä, sillä hän ei hyväksynyt kyseisen kappaleen käyttöä koronapandemian aikaisessa kasvomaskeja vastutavan liikkeen pyynnöstä. Laulaja tiivisti näkemyksensä ytimekkäästi.