The Killers kutsui venäläisfanin lavalle Georgian keikalla – yleisö puhkesi protesteihin

The Killers esiintyi Georgian Batumissa osana Euroopan kiertuettaan. Videolla näkyy yhtyeen närää aiheuttanut toiminta, sekä bändin poistuminen lavalta ristiriitaisissa tunnelmissa, buuausten ja aplodien siivittämänä.

Bändi pahoitteli tapahtunutta viestipalvelu X :ssä keskiviikkona 16. elokuuta. Yhtye kertoo, että sillä on pitkä perinne kutsua faneja lavalle soittamaan rumpuja.

Yhtyeen mukaan Flowers tarkoitti kommenteillaan The Killersin yleisön ja fanien olevan veljiä ja sisaria keskenään. Viestissä yhtye kertoi myös ymmärtävänsä, että sanoma voidaan tulkita väärin ja pahoitteli tapahtunutta.

Georgialla on pitkä historia jännitteistä Venäjän kanssa. Jännitteet ovat voimistuneet helmikuusta 2022 lähtin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sodan seurauksena myös suuri määrä venäläisiä on muuttanut Georgiaan paetakseen omaa maataan. Georgian yleinen mielipide on voimakkaasti Ukrainaa tukeva.