Tv-juontaja kohtasi järkyttävän tragedian – molemmat vanhemmat menehtyivät onnettomuudessa

Spencerin vanhempien Richardin , 89, ja Annen , 82, hengen vaatinut onnettomuus tapahtui perheen maatilalla Littlebournen kylässä Kentissä. The Sun kertoo, että vanhemmat olivat matkalla paikalliseen pubiin lounaalle, kun heidän autonsa suistui tieltä ja ajautui tilusten yhteydessä virtaavaan jokeen.

Spencerin Remppa vai muutto -kollega Kirstie Allsopp kertoi The Sunille, että Spenceriä ja muuta perhettä lohduttaa ajatus siitä, että vanhemmat olivat menehtyessään yhdessä.

– Olen puhunut Philin kanssa, ja se on traagista Spencerin perheelle, mutta hänen vanhempansa olivat yhdessä, ja se tuo paljon lohtua heille kaikille. Perhe on hyvin rakastava ja läheinen. Lapsia on neljä, Phil, Robert, Caryn ja Helen, ja heillä oli kahdeksan lastenlasta, Allsopp kertoi lehdelle.