Juuri nyt: Uppsalan keskustassa kuultu laukauksia – useita loukkaantunut

Uppsalan ydinkeskustassa on meneillään suuri poliisioperaatio, kertoo yleisradio SVT. Uutisen mukaan keskustassa sijaitsevan Vaksalan torin alueella on ammuttu.

Poliisin mukaan alueella on tavattu useita ihmisiä, joilla on ampumiseen sopivia vammoja. Poliisi on eristänyt suuren alueen torin läheisyydestä.

– Etsimme loukkaantuneita alueella saatuamme useita ilmoituksia alueella tapahtuneista pamauksista. Tämän verran voimme kertoa tällä hetkellä, poliisin edustaja sanoo.

SVT on puhunut useiden silminnäkijöiden kanssa, jotka kertovat kuulleensa useita laukauksia.

Junaliikenne Uppsalaan ja kaupungista pois oli hetken aikaa keskeytettynä, mutta on sittemmin jatkunut.