Tuusulassa uimarannalla on nähty meduusoja – näin eksoottinen laji on saattanut päätyä Suomeen

Itämeressä esiintyvä Korvameduusa on ainut Suomen vesillä säännöllisesti tavattava meduusalaji. Tuusulan uimapaikalla uiva meduusa on vieraslaji nimeltä lammikkomeduusa.

Korpisen mukaan vieraslaji on päätynyt veteen ihmisen vaikutuksen myötä. Ensimmäisen kerran meduusoista tehtiin havaintoja Tuusulassa kolmisen vuotta sitten. Lajin tarkka alkuperä ei ole vielä selvillä.

Laji on pärjännyt hyvin Suomessa

Makean veden hydromeduusoita esiintyy luonnonvaraisina muun muassa Keski-Euroopassa ja laji on alun perin Kiinasta kotoisin. Suomessa on kourallinen paikkoja, joissa lammikkomeduusaa on havaittu.