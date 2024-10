Olga Temonen puhuu sairaudestaan ja voinnistaan Syöpäsäätiön koskettavassa haastattelussa: "Minä aion pysyä täällä"

Näyttelijä sanoo hänelle kerrottaneen, että hän on sairastunut 4. asteen glioomaan ja että ennuste on huono. Kaikki syövästä -verkkosivuston mukaan glioomat ovat aivojen tukikudoksen kasvaimia, jotka kasvavat hermosolujen seassa epätarkkarajaisesti. Verkkosivuston mukaan levinneisyysasteen IV syöpä tarkoittaa laajalle levinnyttä syöpää tai syöpää, joka on lähettänyt etäpesäkkeitä.

– Kaikki on tosi hyvin. Lapset ovat vielä kotona ja Tuukka on maailman rakastavin. Kaikki on tosi hyvin, kunhan minä vain pysyn täällä. Siinä on semmoinen pieni "mutta". Mutta minä aion pysyä täällä. Toivo on kaiken keskiössä, se kantaa, hän lausuu.