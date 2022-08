Tutustu Koko Suomi leipoo -sarjan kahdeksannen kauden kisaajiin

Tutustu kahdeksannen kauden kisaajiin:

Sole Garghentino-Nygård, 30

Leivonnassa Sole on tottunut tekemään monta asiaa kerrallaan, hän on järjestelmällinen ja tehokas sekä huolellinen ja siisti. Italian ja Suomen kulttuurit kohtaavat usein Solen leivonnassa ja hän yhdistelee näiden maiden makuja persoonallisella tavalla tuotteissaan.

Kati Lehto, 39

Kati on itseoppinut kotileipuri, joka innostuu uusista resepteistä ja koristeluista. Ujous antaa vaikutelman hiljaisesta persoonasta, mutta Kati syttyy, kun puhutaan leivonnasta. Katille leipomusten esteettinen puoli on aivan yhtä tärkeää kuin makukin ja se myös näkyy!

Sami Mannila, 28

Sami on oppinut leipomisen salat jo nuorella iällä isoäidiltään, ja kiinnostus leipomiseen ja ruoanlaittoon on pysynyt vahvana tähän päivään saakka. Sami leipoo enimmäkseen suolaisia herkkuja ja soveltaa reseptejä omannäköisikseen. Myös makeat leivonnaiset ovat Samin mieleen, varsinkin macaronsit ovat usein työn alla niiden vaikeudesta huolimatta.

Iida Huhtaluhta, 28

Iiris Kivioja, 32

Iiris on viihtynyt leipomisen parissa jo pienestä pitäen ja leipoo yhä viikoittain. Instagramiin perustetun leivontatilin kautta innostus kasvoi entisestään, ja tekemiseen on tullut varmuutta.

Omien sanojensa mukaan hän leipoo aivan kaikkea ja pitää sitä vahvuutenaan. Iiris on kehitellyt jonkin verran omia reseptejä, joista valkosipulileipä on yksi hänen omista sekä kuulemma myös muiden suosikeista. Hän on jakanut reseptejään myös sosiaalisessa mediassa, ja on ollut ilahtunut niiden suosiosta. Iiris tykkää elää sesonkien mukaan myös leivonnassa.