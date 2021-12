Koko Suomi leipoo palaa uusin jaksoin – tässä ovat kauden kisaajat

Kaksitoista kotileipuria ottaa toisistaan mittaa Koko Suomi leipoo -ohjelmassa, kun suosikkisarjan uusi kausi käynnistyy 10. tammikuuta.

Tällä kaudella luvassa on ennennäkemättömiä käänteitä, jotka pistävät kilpailijoiden päät pyörälle ja leivontatelttaan saapuvat vieraat tuovat mukanaan kiinnostavia haastetehtäviä. Vieraiksi saapuvat ohjelmassa aiemmin tuomarinakin ihastuttanut Mika Parviainen, joka opettaa pursotuksen saloja sekä pikakahvin lähettiläs, Minttu Räikkönen, joka johdattelee kilpailijat kahvileivonnan pariin.

Juontajana uudella kaudella jatkaa Anne Kukkohovi, joka on ohjelman sydän ja kilpailijoiden tukipilari sekä herkkujen vakiomaistaja. Tuomareina nähdään tuttu kaksikko: ammattitaitoiset, tiukat, mutta lempeät Toni Rantala ja Markus Hurskainen.

Kaudella oman haasteensa kilpailuun antoi luontoäiti, sillä kautta kuvattiin todellisten ennätyshelteiden keskellä. Lämpimillä päivillä oli ainutlaatuinen vaikutus myös kuvauspäiviin.

– Tänä vuonna finaali leivottiin todella kostean kuumassa teltassa, juontaja makasi välillä selällään lattialla happea haukkaamassa ja jännitti samalla, miten tuotokset kestävät trooppiset olosuhteet. Taisi olla ensimmäinen vuosi, kun ei tarvittu pitkiä kalsareita, jotka ovat olleet vakiovaruste aiempina kesinä, Kukkohovi muistelee.

Kausi huipentuu finaaliin, jossa palkitaan Suomen paras kotileipuri.

Tutut tuomarit ja juontaja jatkavat

Anne Kukkohovi

Anne Kukkohovi on ollut mukana ohjelmassa ensimmäisestä kaudesta asti. Mallina Suomessa ja ulkomailla työskennellyt Kukkohovi on pr- ja kauneusalan monitaituri, jolla on alalla myös oma yritys. Ohjelmassa hän luo kilpailijoihin rauhaa ja turvaa ja Kukkohovi saakin usein nähdä kilpailijoiden kiiretilanteet ja toimia heidän olkapäänään, kun kaikki ei mene putkeen.

– Koko Suomi leipoo yhdistää ihmisiä iästä, sukupuolesta ja asemasta riippumatta. Harva ohjelma yltää siihen! Joka vuosi löytyy uusia leivontatrendejä, jotka elävät samalla tavalla kuin muutkin trendit. Ei ensimmäisellä kaudella ollut näin paljon vaihtoehtoja vegaaniseen tai gluteenittomaan leivontaan! Jostain syystä myös talkkuna oli tällä kaudella esillä paljon, ainesosa, joka omasta mielestäni maistuu lähinnä betoniseinältä, mutta leipojat saivat tämänkin raaka-aineen hehkumaan, Kukkohovi hämmästelee.

Ohjelman teon huippujuttu on hänelle päivänselvä.

– Tietenkin ohjelman teossa parasta on se, että pääsen kakkuvarkaisiin! On aika etuoikeutettua olla paraatipaikalla maistelemassa herkkuja ja vastaanottaa pientä lahjontaa matkan varrella. Koko Suomi leipoo on leppoisa ja hyväntuulinen kesäleiri, johon kuuluu helle, itikat, sadepuuskat ja tänä kesänä myös elektrolyyttijuomat, kun lämpömittari kipusi älyttömiin korkeuksiin. Talvella on aina hämmentävää muistella, miten hikikarpalot valuivat pitkin poskia ja selkää.

Markus Hurskainen

Kolmannelta kaudelta asti ohjelmassa mukana olleen Markus Hurskaisen vahvuudet ovat uudet maut sekä niiden yhdistäminen. Hurskainen on itseoppinut leipuri, joka on aina ajan hermolla. Hän tietää, mitkä herkut ovat juuri nyt pinnalla.

– Tämä on meikäläisen tähänastisista kausista selkeästi yllättävin ja myös eniten draamaa sisältävä kausi! Taitopohja leipureilla oli hyvin erilaista ja nähtiin upeita kasvutarinoita pitkin kautta, Hurskainen sanoo.

– Tälle kaudelle pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman monipuolinen kattaus erilaisia ja haastavia tehtäviä. Tehtäviin oli haettu inspiraatiota vallitsevista trendeistä aina leipomisen historian alkuhämäriin saakka. Kilpailijoiden tuli miettiä taidonnäytetehtävien aihepiirejä todella tarkkaan ja aikataulutus nousi jälleen kerran yhdeksi avainasiaksi menestymiseen.

Toni Rantala

Toni on Suomen parhaimpia kondiittoreja ja hän on teknisesti erittäin taitava, aivan omaa luokkaansa. Hän on vuosien varrella jalkauttanut useita leivontatrendejä maahamme. Toni on voittanut kondiittorien Suomen mestaruuden ja toiminut kondiittorien maajoukkueessa. Tämä taitava ammattilainen on ollut ohjelmassa mukana viidenneltä kaudelta saakka ja tehnyt vaikutuksen kilpailijoiden erityisen tarkoilla huomioillaan ja suklaaosaamisellaan.

– Odotin kilpailijoilta tällä kaudella aivan jäätävää heittäytymistä. Heistä paistoi alusta asti läpi aikamoinen voitontahto. Kaikki olivatkin todella keskittyneitä ensimmäisestä jaksosta saakka, mutta hyväntuulisuus jäi silti päällimmäisenä mieleen, Rantala kertoo.

– Tällä kaudella luvassa on paljon makeaa leivontaa, meillä on todella monipuolinen kattaus herkkuja. Luvassa on myös kaikkien aikojen vaikein kakku tässä ohjelmassa. Kilpailijoiden pitää olla todella iskussa, että saavat tuon taideteoksen onnistumaan.

Tutustu kilpailijoihin!

Mariam Sotamaa, Jyväskylä

Määrätietoisen ja empaattisen kauneudenhoitoalan yrittäjän Mariamin, 29, intohimo leivonnassa osuu erityisesti näyttäviin kakkuihin sekä koristeluun. Yli kymmenen vuoden leivontatausta on saanut Mariamin arvostamaan kaunista ulkonäköä yhtä paljon kuin herkullista makua.

Mariamin keittiössä vallitsee luovuus ja ratkaisukeskeisyys, mutta hän myöntää olevansa myös kova stressaamaan ja jännittämään. Kilpailuhenkeä Mariamilta ei kuitenkaan puutu, sillä hän on luonteeltaan periksiantamaton ja kekseliäs.

Eloisalle ja puheliaalle jyväskyläläiselle ihmisten auttaminen ja yhteinen hyvä ovat elämän kulmakiviä. Kahden lapsen äidin arki lemmikkimatelijoiden ja koiran kera pitää iloisen Mariamin liikkeessä ja leivonnassakin nopeus ja ripeä tahti on tuttua. Herkullisten kakkujensa reseptit Mariam toivoo ikuistavansa tulevaisuudessa kakkukirjan kansien väliin.

Mariamia voi seurata Instagramissa @liladella.

Kari Kovalainen, Espoo

Sanavalmis ja huumorilla höystetty espoolainen Kari, 50 on keittiössä monipuolinen kokeilija, jolle soveltaminen ja uuden kokeilu ovat leivonnan suola. Pullat ja munkit kuuluvat hänen bravuureihinsa ja Kari kertookin tekevänsä kymmenen kertaa paremman pullataikinan kuin kukaan edellisen kauden kilpailijoista.

Keittiössä saattaa lentää ärräpäitä, jos kaikki ei mene putkeen, mutta luovuttaminen ei kuulu Karin tyyliin. Liikenneopettajan hommat ovat totuttaneet paineeseen ja kilpailuun on lähdetty voittamaan.

Lupsakaksi penkkiurheilijaksi itseään kuvailevan Karin inspiraationa leivonnassa toimivat perhe sekä erilaiset leivontaohjelmat. Jos Kari voittaisi lotossa, hän ostaisi maatilan, jonne tulisi hänen pitämänsä kahvila sekä puuverstas.

Otto Leskinen, Nilsiä

Lukiossa opiskeleva 18-vuotias Otto on erittäin intohimoinen leipuri sekä kokkailija, joka saa inspiraationsa muun muassa vuodenajoista. Satokausiajattelu ja uuden kokeileminen näkyvät vahvasti Oton leivonnassa.

Junior Master Chef 2017 -voittajan titteliä kantava Otto omaa tarkan vision leivonnassa ja uskoo omiin kykyihinsä. Huumoria ja kevyttä otetta mahtuu Oton keittiöön, eikä hän heitä hanskoja tiskiin, vaikka välillä virheitä sattuisikin.

Nuori mies myöntää olevansa melko kriittinen omia tekeleitään kohtaan, sillä halu kehittyä on suuri. Nilsiäläinen Otto viettää aikansa leivonnan lisäksi koiran kanssa ulkoillen sekä partioharrastuksen parissa. Otolla on myös selvät sävelet tulevaisuuden haaveiden suhteen, hän nimittäin unelmoi elintarviketieteiden opiskelusta ja sen myötä tuotekehittelijän ammatista.

Otto voi seurata Instagramissa @otonleipomukset.

Anna-Katrina Rajakannas, Mikkeli

Inspiraatioleipuri Katrinan, 61, keittiössä ei aina tiedä leivonnan aluksi, mitä on valmistumassa, mutta valmis tuotos syntyy joka kerta. Nauravaiselle Katrinalle on erityisen tärkeää, ettei hävikkiä synny ja hänellä onkin mitä luovempia ratkaisuja hyödyntää esimerkiksi palaneet keksit.

Tämä reipas ja sanavalmis hoitajan työstä eläkkeelle jäänyt ilopilleri uskoo, että nuoremmilla olisi häneltä paljon opittavaa elintarvikkeiden käsittelyn parissa. Katrina toivoo voivansa tuoda kilpailuun oman vahvuutensa mukaisesti perinteistä leivontaa, mutta hän on valmis myös päästämään kokeilunhalunsa valloilleen.

Mikkeliläiselle leipurille hyväntekeväisyys on lähellä sydäntä, ja hän onkin leiponut jo yli 30 vuoden ajan hyväntekeväisyyteen urheiluseuroille. Katrinan unelmissa olisi laittaa pystyyn kiertävä kuvanäyttely, joka pitäisi sisällään rajoja rikkovia leivonnaisia ja ruokia.

Katrinaa voi seurata Faceookissa @LeipuriHoituri.

Emma Nordback, Helsinki

Helsinkiläisen Emman, 39, keittiössä perinteisen essun lisäksi leivonta-asuun saattaa kuulua myös korkokengät sekä ehdottomasti punatut huulet.

Energisen ja puheliaan Emman leivonnassa kauneuden tavoittelu näkyy vahvasti. Eri aisteja herättävä ja kutkuttava leivos on Emman mielestä nappisuoritus. Neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen koulutuspäällikkö ei pelkää muuttuvia tilanteita keittiössä, vaikka toisinaan epäonnistumisten sattuessa hänen tekisikin mieli heittää kakku ikkunasta.

Kuplivan persoonan omaava Emma inspiroituu erityisesti erilaisista juhlista ja hän keksiikin syitä juhlia vaikka joka päivä. Perhe on Emman inspiraatio, mutta myös muiden ihmisten onnistuminen alalla kuin alalla aiheuttaa Emmassa kylmiä väreitä. Tällä hetkellä Emma haaveilee viikonloppulomista Lontooseen iltapäiväteelle tai leivonnaisiin painottuvasta matkasta Ranskaan.

Emmaa voi seurata Instagramissa @kaippari.

Ulla Pyymäki, Sastamala

Ullalle, 35, leivonta on luovuuden toteuttamiskanava sekä tapa osoittaa välittämistä, niin perheenjäsenille kuin ystäville ja naapureillekin. Aina ystävällinen ja hymyilevä Ulla osaa pitää langat käsissään ja on tottunut keittiön vilkkauteen, sillä omat lapset hääräilevät yleensä Ullan leivontahetkissä mukana.

Sastamalassa unelmatyössään luokanopettajana Ulla on päässyt lanseeraamaan Makumatkailu-valinnaiskurssin, jossa oppilaiden kanssa leivotaan laidasta laitaan suolaisia sekä makeita herkkuja. Erityisesti täytekakkuja loihtiva Ulla on itseoppinut leipuri, jolla on yli kymmenen vuoden opit taskussa. Luonnon kauneus ja Suomen kesä rikastuttavat hänen inspiraatioitaan, unohtamatta yömyöhään selattuja Pinterest-kuvia kakuista.

Leivonnan lisäksi Ullan arki sisältää jumppaamista ja lasten kuskaamista harrastuksiin. Iloisella ja räiskyvällä Ullalla on ehdottomana tavoitteena päästä finaalikolmikkoon asti.

Kasperi Saarenmaa, Tampere

Asiakkuusasiantuntijana työskentelevä Kasperi, 25, rentoutuu leipomalla ja saattaa harrastaa pikaleivontaa jopa palavereiden välissä.

Kasperi kuvailee äitinsä erilaisia reseptejä aivan legendaarisiksi ja onkin ammentanut oppinsa äidiltään. Tamperelainen Kasperi asettaa itselleen ruoanlaitossa ja leivonnassa korkean vaatimustason, jotta lopputulos on laadukasta. Hän on leipoessaan rauhallinen, mutta kuitenkin nopeasti muutoksiin reagoiva.

Hyväntahtoiseksi itseään kuvailevalle, herttaiselle Kasperille on tärkeintä, että läheisillä on kaikki hyvin. Salibandy, kuntoilu ja koiranpennun kanssa leikkiminen kuuluvat myös arjen ykkösjuttuihin. Kilpailuun Kasperi on lähdössä voittamaan ja uskoo adrenaliinin virtauksen puskevan häntä oikeaan suuntaan.

Kasperia voit seurata Instagramissa @keittioiden_taatelia.

Anne Laitila, Pyhäsalmi

Pirteällä ja aurinkoisella Annella, 42, on vuosien kokemus leivonnasta perinteisten mutta myös kokeilevien reseptien saralla. Nyt Anne haluaakin nähdä, onko hän niin taitava kuin mitä hänelle jatkuvasti kerrotaan.

Asiakaspalvelupäällikkönä toimivalle Annelle leipominen merkitsee omaa aikaa, terapiaa ja rentoutumista. Hänelle on myös muodostunut lempinimi keittiössä. Mrs. Bean tulee vauhdikkaasta menosta, sillä jauhotkin lentävät välillä ympäri keittiön seiniä.

Anne odottaa kilpailulta erityisesti tuomareiden kritiikkiä ja toivookin kehittyvänsä leipojana muun muassa sen avulla. Hassuttelijaksi ja höpöttelijäksi itseään luonnehtiva Anne viihtyy perheensä kanssa sekä monipuolisesti liikuntaa harrastaen. Anne on tunteellinen ihminen ja kokee inspiroituvansa pienistäkin hetkistä. Unelmissaan Annella siintää vanha, tunnelmallinen huvila järven rannalla.

Annea voi seurata Instagramissa @mrshiekkakakku ja leivontablogi löytyy osoitteesta hiekkakakku.blogspot.com.

Liina Tuul, Järvenpää

Leivonta on kunnianhimoisen Liinan, 32, ehdoton ykkösharrastus. Hänen keittiössään nopeus on valttia ja erilaisia leivoksia syntyy useampiakin samaan aikaan.

Liinan äiti Anne oli mukana ohjelmassa viime kaudella, ja he vaihtavatkin usein reseptejä keskenään sekä antavat palautetta toisilleen. Räväkkä ja iloinen Liina ei pelkää ottaa riskejä. Synttärikakut loihditaan lasten piirustusten mukaan ja pullan teko toimii taikinaterapiana.

Vilkasta elämää sairaanhoitajaopintojen sekä lapsiarjen keskellä viettävällä leipurilla löytyy aikaa myös lenkkeilylle, neulomiselle ja pianonsoitolle. Liinalle perhe on hyvin tärkeä ja hän unelmoikin perhekahvilan pitämisestä sekä toivoo, että voisi inspiroida lapsiaan jatkamaan leivontaa samaisella innolla ja energialla kuin mikä häneltä itseltään löytyy.

Laura Huoman, Kuopio

Erityisesti makeita herkkuja sekä kauniita kakkuja tekevä Laura, 17, on leipoessaan soveltamisen ja uusien kokeilujen ystävä. Luovuutta ei tältä nuorelta leipurilta puutu, vaikka välillä saattaakin joutua vetämään henkeä keittiön nurkassa, jos suunnitelmat saavat yllättäviä käänteitä.

Äitinsä kanssa paljon leipova Laura haluaa tuoda ohjelmaan nuorta näkökulmaa ja monipuolisempaa tekemistä. Leivontainspiraatiota Laura saa Instagramista. Myös läheisten ilahduttaminen omilla leivoksilla lisää Lauran innokkuutta keittiössä. Opiskelijan elämään kuuluu vahvasti kakkujen ja ruuanlaiton lisäksi myös liikunta. Tavoitteet Lauralla on korkealla ja ohjelmassa hänellä onkin tähtäimessä voitto.

Inka Mesilaakso, Tornio

Inkan, 27, ehdoton bravuuri on voisilmäpullat, jotka kantavat suvussa jo nimeä ”Inkan pullat”. Tämä ison perheen kasvatti on todellinen ryhmähengen ja positiivisuuden luoja, jonka ilo tarttuu kehen tahansa.

Innostuminen ja herkkyys kulkevat Inkan elämässä käsi kädessä, kyyneleitä saattaa valua yhtä lailla onnen kuin surunkin keskellä. Nuoriso-ohjaajan työssä vauhdikkuus on arkipäivää, minkä vuoksi hyvä paineensietokyky kuuluukin tämän torniolaisen vahvuuksiin.

Leivonnan ja ruuanlaiton lisäksi Inka viihtyy useiden harrastustensa parissa. Ratsastus, jalkapallo, pesäpallo ja musiikki näkyvät arjessa vahvasti ja pitävät Inkan liikkeessä. Arkiset asiat kuten työt, hyvä terveys ja perhe ovat Inkalle unelmoinnin aiheita tulevaisuuden saralla, eikä ohjelman voittokaan mahdottomalta tunnu.

Anni Fast, Järvenpää

Ongelmat leipoessa eivät säikäytä Annia, 33, päinvastoin! Energinen kolmen lapsen äiti rakastaa ongelmanratkaisua ja on sitkeä tekemään luovia ratkaisuja. Anni on leipojana rento, mutta hän on löytänyt itsestään myös perfektionistin piirteitä, sillä makumaailma ja koristelu ovat hänelle tärkeitä asioita leivonnassa.

Ohjelmassa Anni haluaisi päästä haastamaan itseään sekä tuoda lisää samaistumispintaa erityisesti kotiäideille. Luokanopettajan töistä hoitovapaalla oleva Anni elää suurten tunteiden kautta ja antaa niiden näkyä, eikä hänen mukaansa kenellekään voi jäädä epäselväksi, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä.

Intohimoisen leivonnan lisäksi hänellä on käynnissä neulomisbuumi sekä harrastus lettikampausten parissa. Luovuus on iloiselle Annille tärkeää ja hän pyrkiikin tuomaan sitä esiin myös leivonnassa.

Annia voi seurata Instagramissa @fastbbakery.