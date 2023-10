Tässä ovat uudet Koko Suomi leipoo -kisaajat

Kaksitoista kotileipuria ottaa toisistaan mittaa Koko Suomi leipoo -sarjan uudella kaudella. Juontajana 9. kaudella jatkaa Anne Kukkohovi.

Tuomaristossa Markus Hurskaisen rinnalla aloittaa uusi tuttavuus, kun kondiittorimestari Juliana Hokkanen.

Kauden mittaan leipureita haastaa moni tuttu klassikkoleivonnainen, jotka leivotaan hieman muunneltuna. Leivontateltassa ollaan myös aivan uudenlaisen jännän äärellä, sillä tähtileipurin keltainen essu tuo mukanaan yllättäviä etuja, jotka vaihtuvat jaksosta toiseen.

Tutustu kauden kisaajiin:

Nanette Harmes, Kirkkonummi

15-vuotias opiskelija

Ensimmäisen reseptikirjan saamisen jälkeen se oli menoa Nanetelle. Hän on leiponut aktiivisesti jo 7-vuotiaasta. Kilpailun kuopus perusti pari vuotta sitten jopa oman yrityksen, jonka kautta leipoo erilaisia leivonnaisia. Hän myös suunnittelee itse kakku-, leipä- ja konvehtireseptejä. Nuori ikä saattaa hämätä mutta tällä leipurilla on suuret suunnitelmat ja herkkuja tulilla!

Nanette kuvailee itseään iloiseksi ja anteliaaksi, ja tekee täysillä kaiken mihin ryhtyy. Hän on leipojana pikkutarkka ja rakastaa koristelua. Nuoresta iästään huolimatta Nanette on ahkera ja määrätietoinen, joskin välillä pitää pysähtyä hetkeksi harkitsemaan vaikkei teltassa olekaan aikaa jäädä junnaamaan.

Siiri Helin, Eura

18-vuotias opiskelija

Siirin kotijoukkoihin kuuluu neljä ”raakarehellistä” siskoa, joten kilpailuun valmistautuminenkin on pitänyt sisällään palautetta. Sen siivittämänä on hyvä porskuttaa kilpailussa eteenpäin.

Siiri on leiponut äidin ja mummun innoittamana jo pienestä pitäen. Läheiset ovatkin kannustaneet tätä pirskahtelevan iloista leipuria paljon. Tilausleivonnaisia hän on tehnyt viimeiset kaksi vuotta. Siiri leipookin laajalla skaalalla eri leivonnaisia.

Siiri on luonteeltaan luova, hän tykkää soveltaa eri reseptejä ja olla kekseliäs. Myös koristelu on Siirin lempipuuhaa. Jos joku jää vaivaamaan niin eteenpäin vaan, ei maailma siihen kaadu. Siiri uskoo, että hänellä voisi olla mahdollisuus voittaa koko kilpailu.

Eveliina Kautto, Muurame

32-vuotias palkanlaskija

Kun Eveliina leipoo, on ”tosi paljon tapahtumaa pienessä tilassa”. Silloin perheen kolme lasta ja mies tietävät pysyä pois keittiöstä. Leivonta on arjen keskellä Eveliinalle paitsi intohimo, myös tapa rentoutua. Eveliina kuvailee itseään seikkailunhaluiseksi leipojaksi, jota kiinnostaa erilaisten tekniikoiden oppiminen. Hän näkee kilpailuun osallistumisen hyväksi mahdollisuudeksi oppia uutta.

Luonteeltaan Eveliina on temperamenttinen ja jääräpäinen, mutta myös empaattinen ja sinnikäs. Hän toimii parhaiten pikku paineessa, vaikka joskus tuntuu, että sitä ei välttämättä tarvitsisi aiheuttaa itse lisää. Even tavoitteena on päästä kärkikolmikkoon, vaikka heti ensimmäisen tehtävän koittaessa jännittää ja anopin reaktio pelottaa!

Juulia Hyyryläinen, Järvenpää

32-vuotias luokanopettaja

Juulia tulee varsinaisesta mehustelijoiden suvusta. Tämän porukan perinteisiin kuuluu leipoa kaikkiin tilaisuuksiin ja tapaamisiin, samaten hehkuttaa tulevia tarjoomuksia asiaankuuluvalla hartaudella. Juulialle leipominen onkin paitsi arkea, myös lohtua ja juhlaa. Perheihmisenä hän tykkää myös osoittaa kiitollisuuttaan leipomalla perheelle ja ystäville.

Leivonnassa maku on hänen supervoimansa, muuten hän pitää arvossa edullisuutta ja kuivakaapin antimia. Erityisesti vuodenajat ja sesongit innoittavat häntä leipojana. Juulia pitää myös arvossa perinne- ja juurileivontaa. Juulia kuvailee itseään huumorinaiseksi, joka haluaa kohottaa tunnelmaa. Tämä eloisa tanssin harrastaja onkin ihana tuulahdus väliin hikisessä teltassa!

Nella Suutari, Tuusula

33-vuotias suomen kielen opettaja

Tämä leipuri sanoo olevansa humoristinen piruilija, joka tykkää hassutella ja nauraa. Nellan vähemmän pirullinen leivontainto syntyi jo lapsena. Isoäiti nimittäin opetti hänelle solmupullien sekä pullapitkojen salat ja se oli siinä. Nellan suurin intohimo on tällä hetkellä erilaiset kakut, mutta hän leipoo laajalla skaalalla erilaisia leivontatuotteita. Haastetta leipomiseen tuo perfektionismi ja kärsimättömyys, sillä Nella tavoittelee parasta lopputulosta kaikessa, mihin ryhtyy. Viimeistely on hänenkin heikkoutensa, tosin siinä mielessä, että siinä hommassa voisi jatkaa ihan loputtomiin. Hänelle on todella tärkeää jakaa leivonnan kautta hyvää mieltä myös muille ja se auttaa häntä itseään eroprosessin keskellä, kun mielikin kaipaa kohotusta.

Nella asuu maalaistalossa, ja leivonnan ohessa harrastaa neulomista, puutarhanhoitoa sekä koirien kanssa lenkkeilyä. Hänen haaveenaan on kesäkahvilan perustaminen.

Hanna Suojoki, Vantaa

35-vuotias Security Investigator

Lapsuusmuistoista nousevat myös Hannan pullat. Rakkaimmat muistot liittyvät yhteisiin pullanleivontahetkiin viikonloppuina. Leipominen merkitsee aikuiselle Hannalle myös rentoutumista, uusien asioiden kokeilemista ja omien ideoiden toteuttamista. Kun uppoutuu täysillä leivontamaailmaan, kaikki muu unohtuu. Hän ei juokse trendien perässä, vaan mieluummin hioo tunnetumpien leivonnaisten reseptejä mahdollisimman virheettömiksi. Joskin oma pikkutarkkuus tuntuu välillä myös pieneltä haasteelta!

Hannan on turva-alalla töissä ja on sotilasarvoltaan ylikersantti. Hän kokee omaavansa hyvän paineensietokyvyn ja taidon toimia tehokkaasti ja järjestelmällisesti. Tästäkin huolimatta perheen kissat saattavat pistää tassunsa taikinaan, kun Hanna leipoo.

Harriet Järff, Helsinki

36-vuotias viestinnän asiantuntija

Harriet sisuuntui jäätyään aikaisemmin varasijalle ja raivasi nyt tiensä telttaan! Hänelle leivonta on paitsi rentoutumista, myös omaa aikaa lapsiperhearjen keskellä. Hän kuvailee itseään lähipiirin intohimoisemmaksi leipuriksi. Harriet kokeilee aktiivisesti uusia reseptejä, tekniikoita ja makuyhdistelmiä, ja tykkää erityisesti leipoa pieniä leivonnaisia. Leivonnaisten pitää olla ’’just eikä melkein’’ ja Harriet pyrkii välttämään hävikkiä kaikin keinoin, se onkin hänen supervoimansa. Aivan kuin valtava taustatyön määrä, jonka hän on tehnyt myös tätä kilpailua varten.

Harrietille ohjelmaan pääsy on unelmien täyttymys, ja sanoo, että nyt oli vaan pakko päästä mukaan telttaan. Tämän heittäytyjän höpötyksiä ja haasteita on jännä seurata.

Jari Pöllänen, Askola

37-vuotias data- ja markkinointiasiantuntija

Jarin macarons-mania on ystäväpiirissä tunnettu käsite, silloin hän leipoo useita satoja macaronseja ystäville ja tuttaville. Syy voisi löytyä kotoa, siellä tehtiin aina paljon itse – paitsi leipomiset, myös hillot, mehut ja villasukat talven varalle. Jari onkin leiponut pienestä pojasta lähtien äidin kanssa ja suvusta löytyy muutenkin paljon kädentaitoisia ihmisiä. Leivonta toimii tasapainottajana hektisen arjen keskellä, se on jotain, jonka tuloksen pystyy heti näkemään.

Vihannesten viljely omalla pihamaalla on yksi ilon tuoja arjessa ja onpa Jari saanut jopa cantaloupe-meloneja omasta maasta. Luovuus ja uteliaisuus ovat Jarin parhaat piirteet, toisaalta malttamattomuus ja ylianalysointi haastavat häntä hieman. Muodot ja esillepanon harmonia rauhoittaa entistä graafista suunnittelijaa.

Paula Jalovaara, Raisio

39-vuotias lääkäri (omaishoitaja)

Paulalla on plakkarissa jo noin 1600 omaa reseptiä. Hän onkin suosittu bloggaaja ja leivontavaikuttaja. Hänen Kakkumonsteri-tileillään on tuhansia seuraajia. Leivonnassa Paula inspiroituu vuodenajoista, luonnosta, väreistä sekä sadonkorjuusta. Isovanhempien vanhat reseptit ovat hänelle todella rakkaita, ja Paula tykkää muutenkin kerätä vanhoja ohjeita. Perusohjeen seuraan hän lisäilee mielellään jotain uutta.

Paula alkoi leipoa toden teolla vuonna 2009, esikoisen synnyttyä. Leipominen on myös hänelle terapiaa, ja hän huomaa leipovansa eniten silloin, kun elämässä on raskainta. Paulan vanhin poika sairastaa vakavaa leukemiaa, ja leivonta on pitänyt omaishoitajana toimivan Paulan järjissään. Paula kuvailee itseään perheihmiseksi ja teki kuitenkin huiman valinnan siirtää omia häitään, jotta voi osallistua ohjelmaan.

HeidiSihvonen, Lahti

55-vuotias kehitysasiantuntija

Pulla on Heidin suurin leivontarakkaus. Heidin pulla on hänen suvussaan se juttu. Ei ole juhlaa, johon hän ei leipoisi korvapuustia tai kanelista juhlakranssia. Leipomisessa Heidiä kiehtoo oman osaamisen rajojen etsimistä, sekä uuden oppiminen. Juurileivonta on Heidin uusin innostus ja hän leipoo ruisleipää suvussa toistasataa vuotta kulkeneella emojuurella. Heidi kokeilee mielellään aina uusia – joskus myös vanhoja – asioita. Tämän ”kaikkien nysväreiden äidin” pikkutarkka näprääminen koristeiden parissa on välillä lähes hulluuden partaalle vievä intohimo. Aika ja sen rajallisuus pelottaakin häntä leivontateltassa eniten.

Silloin kun Heidi ei leivo, hän on tanssimuusikko ja gospelgimma, joka keikkailee satunnaisesti bändinsä kanssa. Heidi haaveilee omasta taidekahvilasta.

Merja ”Memmu” Kohtala, Virrat

60-vuotias myyjä

Ihanalla Memmulla on äärimmäisen rakkaille ”pikkuraksuilleen” eli lapsenlapsilleen huima yllätys. Hän haki ohjelmaan mukaan kertomatta siitä kenellekään. Häntä, ja meitä muitakin, jännittää näiden ohjelman fanien reaktio, kun muori saapuu telttaan. Koko Suomi leipoo on myös Memmun suosikkiohjelma.

Virtolainen Memmu on leiponut koko aikuisikänsä, ja tykkää leipoa perinteisiä leivonnaisia mutta myös erityisesti kausileivonnaisia. Hyvät maut ovat hänen juttunsa ja Memmu panostaa niihin kaikessa leivonnassaan. Unelmissaan Memmu palaisi vuosissa taaksepäin ja perustaisi kahvilan, nyt ohjelmassa mukanaolo tuo häntä lähemmäksi tätä. Teltassa hän yrittää keksittyä lukemaan reseptit hyvin ja tämä onkin tärkeää.

Luonteeltaan Memmu on ystävällinen, lämmin ja toiset huomioonottava kanssaleipuri, joka elää myös tunteella tehtävästä toiseen.

Jani Hyyryläinen, Turku

58-vuotias keittiömestari

Jania jännittää koristelu, se on suurin haaste muutenkin vaativassa teltassa. Maut ovat hänen vahvuutensa ja tavoitteena on ylittää itsensä kilpailutehtävissä. Jani leipoo päivittäin, enimmäkseen kakkuja, leipää ja erilaisia pullia, myös voileipäkakkuja. Hän on ammatiltaan keittiömestari, mutta itseoppinut leipuri. Perinteiset maut ovat lähellä hänen sydäntään.

Tämä vauhdikas kaveri harrastaa golfia ja reissailua. Hän tuo telttaan positiivista kannustusta ja on aina valmis auttamaan kanssakilpailijoita, oman onnistumisensa uhallakin. Myös Janin lapsenlapset nauttivat leivonnaisia ja tämä perhe tykkää puuhata myös yhdessä kaikenlaista vauhdikasta.