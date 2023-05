Tutkimus selvitti Suomen kauneimmat linnut: Neljä pöllölajia kärkikymmenikössä!

Tuoreessa tutkimuksessa pisteytettiin lähes kaikki maailman lintulajit ulkonäön viehättävyyden perusteella. Mielipiteensä kertoi yli 6000 ihmistä eri puolilta maailmaa. Kauniina pidetään varsinkin värikkäitä lintulajeja.

Lintujen kauneuskilpailun voitti Suomessa esiintyvistä lajeista tunturipöllö. Kymmenen kauneimman lajin joukossa ovat myös viirupöllö, suopöllö ja hiiripöllö.

– Olemme arvioineet, että ihmiset viehättyvät pöllöjen ulkonäöstä sen takia, että niillä on eteenpäin katsovat silmät ja kasvot ihan kuin meillä ihmisilläkin. Toisaalta pöllöt ovat aina esiintyneet erilaisissa tarinoissa ja myyteissä ja ne tekevät sitä nykypäivänäkin. Voi olla, että se vaikuttaa taustalla, mutta kyllä niiden ulkonäkökin viehättää ihmisiä, arvioi väitöskirjatutkija Anna Haukka Luonnontieteellisestä keskusmuseosta (Luomus).

Värikkäitä lintuja pidetään viehättävinä

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Petolintujen lisäksi kauniina pidetään värikkäitä lajeja. Toiseksi kauneimmaksi Suomen lajeista arvioitiin kuningaskalastaja. Värikkäät lajit viehättävät myös muualla maailmassa.

– Kärkipäästä löytyy aika paljon pieniä, värikkäitä lintuja. Ne ovat ehkä vielä kirkasvärisempiä kuin osa näistä Suomesta löytyvistä linnuista. Kärkisijoille nousee kyllä myös se tunturipöllö, kertoo Haukka.

Suomen lajeista viiksitimali löytyy sijalta 6 ja tilhi sijalta 7.

Tunturipöllö Kuningaskalastaja Viirupöllö Suopöllö Maakotka Viiksitimali Tilhi Pyrstötiainen Sinirinta Hiiripöllö

Kauneudesta on linnuille sekä hyötyä että haittaa

Jos lintua pidetään kauniina, sitä halutaan ehkä suojella mieluummin kuin rumempina pidettyjä lajeja.

– Luonnonsuojelussa joskus kauniita lajeja valitaan siihen, miten kommunikoidaan siitä, koska niistä on ehkä helppo puhua ihmisille. Toisaalta kauneus on vain yksi osa siitä, miten me ihmiset suhtaudutaan eri lajeihin, pohtii Haukka.

Toisaalta kauneus voi myös aiheuttaa haittaa. Laittoman kaupan tai häirinnän kohteiksi päätyvät useimmin viehättävinä pidetyt lajit.

– Käytämme tätä meidän tietokantaa siihen, että selvitetään, onko viehättävyys isokin tekijä siinä, että linnut joutuvat kaupan kohteiksi, huomauttaa Haukka.

Pieniä ja värittömiä lintuja ei pidetty kauniina

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vähiten pisteitä kauneuskilpailussa keräsivät vaatimattoman väriset linnut.

– Keskimäärin ehkä sellaisia rusehtavan, harmaan sävyisiä lintuja, useimmin melko pieniä lintuja, löytyy enemmän listan loppupäästä kuin alkupäästä. Toisaalta pienillä linnuilla voi olla muita tekijöitä, miksi päädymme tykkäämään niistä. Esimerkiksi satakielellähän on mahtavan monipuolinen laulu, josta moni tykkää, mutta se on pieni, ruskea lintu, huomauttaa Haukka.

Voisi kuvitella, että Suomessa listan lopussa olisivat esimerkiksi sellaiset lajit kuten valkoposkihanhi ja merimetso.

– Kun tarkastellaan lajien ulkonäköä, ne eivät ole siellä ihan hännillä. Ne sijoittuvat sinne keskikastiin. Valkoposkihanhi sai tällä mittarilla vähän enemmän pisteitä kuin merimetso, paljastaa Haukka.

Punatulkku, mandariinisorsa ja kuikka suosikkeina

Tutkijan oma suosikkilaji on punatulkku.

– Ne ovat söpöjä, palleronmuotoisia, punaisia ja olen tuntenut lajin lapsuudesta asti – itsellä vaikuttavat tällaisetkin tekijät. Ne ovat tosi kauniita minun mielestäni, tunnustaa Haukka.

Helsingin Viikissä aamun linturetkeilijöillä on omat suosikkilajinsa.

– Kaunein niistä, mitä olen kuvannut, on mandariinisorsa. Siinä on niin monta eri väriä, todella monta väriä, ja se on erilainen kuin muut, perustelee Tapani LIndfors.

– Niitä on paljon niitä kauniita lintuja, mutta minun mielestäni yksi kauneimpia on kuikka. Se on ikiaikainen ja ikivanha lintu. Tuntuu, että se on luotu tänne ennen kuin meitä ihmisiäkään, miettii Päivi Hänninen.