Tutkimus: Eläkeiän nosto lisäsi työllisyyttä

Eläkeiän nousu on lisännyt huomattavasti eläkeiän kynnyksellä olevien työllisyyttä, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) tuore tutkimus.

– Kolmen kuukauden eläkeiän nousun myötä työssä olevien osuus on noussut keskimäärin 20 prosenttiyksikköä 49 prosenttiin, eli työllisyys on kasvanut 1,7-kertaiseksi, hän sanoi.

Kouluttamattomat töihin

Työllisyys on kasvanut yksityisellä sektorilla enemmän kuin julkisella. Kolmen kuukauden eläkeiän nousu on lähes kaksinkertaistanut työllisten osuuden yksityisellä sektorilla, kun verrataan eläkeuudistusta edeltävään aikaan. Julkisella sektorilla työllisyys on puolestaan 1,4-kertaistunut.