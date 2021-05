Naiset saavat eläkettä suhteellisesti miehiä vähemmän – näin paljon tulot laskevat työuran jälkeen

– Jos on pienet tulot, on pienituloinen eläkkeelläkin, Rantala sanoo.

Vastaavasti keskituloinen on eläkkeelläkin keskituloinen ja hyvätuloinen on hyvätuloinen, vaikka tulot laskevat.

Työttömien ja muiden työelämän ulkopuolelta siirtyvien osuus kaikista eläkkeelle lähtijöistä on noin neljännes. Jos heidät ynnätään töistä eläkkeelle siirtyvien kanssa, nettotulosuhde on ollut noin 87 prosenttia vuosituhannen alusta saakka.

Nettotulosuhde on pysynyt pitkään samalla tasolla

– Uutta on ollut valinnanvapauden lisääntyminen. On tullut joustavia eläkkeelle siirtymisiä, jolloin henkilöillä on enemmän valinnanvaraa milloin lähteä eläkkeelle ja minkä tasoista eläkettä he tulevat saamaan, Rantala kertoo.