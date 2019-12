Tutkijat löysivät biologisen aseen Suomen punkkiongelmaan: Seilin saarella asuvat loispistiäiset munivat puutiaiseen – sen toukat syövät punkin elävältä

Punkkeja on Suomessa todella paljon, miten niiden kanssa pärjää. Katso video!

Mistä on kyse?

– Löytö loispistiäisestä eli Ixodiphagus hooker -pistiäisestä saatiin joitakin vuosia sitten Seilin saarelta. Sen jälkeen olemme tehneet tarkentavia tutkimuksia ja olemme selvittäneet, miten suuri Seilin saaren pistiäiskanta on, Sääksjärvi kertoo.

Tutkijat löysivät lajin naarasyksilön Seilin saarelta aiemmin vuonna 2013. Sitä ennen lajia on havaittu Suomessa vain kerran 1950-luvulla Lohjalla.

Loinen syö punkit elävältä



Millainen laji loispistiäinen on?

"Loisii ainoastan puutiaisella"

– Se mikä on myös tärkeää ymmärtää, ettei kyseessä ole vieraslaji. Tämä on Suomeen itsenäisesti Suomeen levinnyt laji ja kuulunut lajistoomme todennäköisesti jo pidemmän aikaa. Sitä ei vain ole aikaisemmin löydetty kuin ainoastaan kerran 1950-luvulla.

– Tämä loisii pelkästään puutiaisella. Ei ole mitään vaaraa, että se lähtisi loisimaan muilla eläimillä. Tämä laji on täysin spesialisoitunut loisimaan yhdellä isäntälajilla eli puutiaisella, mikä tekee siitä hyvin mielenkiintoisen myös ihmisen kannalta.

Onko tässä vastaus Suomen puutiaisongelmaan?



– Jatkamme tutkimuksia. Se, että olisiko tästä kasvavaan puutiaisongelmaan vastaus, niin tietysti me tutkijat toivomme niin. Nyt on kuitenkin syytä tehdä ensi paljon lisätutkimuksia, jotta ymmärrämme lajia paremmin.

– On hauska ihmistenkin kannaltakin ajatella, että Suomen luonnossa on laji, joka loisii puutiaisella. Tämä on mielenkiintoinen löytö. Löydös antaa toivoa alueilla, joiden puutiaiskannat ovat viime vuosien aikana voimakkaasti kasvaneet, Sääksjärvi summaa.