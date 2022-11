Risto E. J. Penttilä: Näin Puola reagoi, jos ohjuksen ampui Venäjä

Naton artikla 4.

Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään aina, kun sopimuspuolen mielestä jonkun sopimuspuolen alueellinen koskemattomuus, poliittinen itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna.

Naton artikla 5.

Sopimuspuolet sopivat siitä että aseellista hyökkäystä yhtä tai useampaa sopimuspuolta vastaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on pidettävä hyökkäysenä niitä kaikkia vastaan, ja tämän seurauksensa ne sopivat että jos tälläinen aseellinen hyökkäyus tapahtuu, kukin niistä harjoitamalla omalla tai yhteistä Yhdistyneitten kansakuntien peruskirjan 51 artiklan tunnustamaa itsepuolustusoikeuttaan auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta sopimuspuolta ja sopimuspuolia ryhtymään välittömästi, yksin tai yhdessä toisten sopimuspuolten kanssa, sellaiseen toimintaan, jonka se arvoi tarpeelliseksi palauttaa Pohjois-Atlantin alueen turvallisuus ja ylläpitää sitä. Jokaisesta aseellisesta hyökkäyksestä ja kaikista toimenpiteistä, joihin sen seurauksena on ryhdytty on ilmoitettava välittömästi Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostolle. Kyseiset toimenpiteet on lopetettava kun turvallisuusneuvosto on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi