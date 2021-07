Tutkijalta kiitosta metsästrategian linjauksille metsänhoidosta – ”Aikaisemmin se on ollut hyvin löysää puhetta”

– Aikaisemmin se on ollut hyvin löysää puhetta. On luotu visioita, mutta ei ole ollut konkreettisia tavoitteita. Tässä lähdetään liikkeelle siitä, että pitää olla jotain mihin niitä toimia peilataan ja millä niitä arvioidaan, hän toteaa.

Päätösvalta pysyy jäsenvaltioilla

Suomessa keskustelu pyöri etukäteen sen ympärillä, että EU olisi kaappaamassa itselleen päätösvaltaa metsäasioissa, vaikka asia kuuluu jäsenvaltioille itselleen. Jaana Bäck myöntää, että Euroopassa on hyvin erilaisia metsiä ja niiden hoitamisessa on eroja. Strategiassa ei hänen mielestään sanella asioita maakohtaisesti, vaan katsoo kysymystä laajemmin.

– Paikalliset olot on otettava huomioon, mutta globaalissa kontekstissa ei voi lähteä siitä, että yhdellä maalla on yksinoikeus sanella, miten metsiä hoidetaan. Biodiversiteettikato ei ole asia, joka voidaan jonkun maan osalta sulkea kokonaan pois. Biodiversiteettiä pitää suojella siellä, missä sitä on.

– Se on hyvinkin paljon alle esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Kyse on siitä, mihin ajankohtaan verrataan. Ilmastopaneeli on todennut, että jos pyritään hallitusohjelman mukaisiin tavoitteisiin, pitäisi tason noin 21 miljoonaa tonnia. Alakanttiin siellä on taulukko laadittu, vaikka luvut eivät ihan lopullisia vielä ole.