Metsänhoitoyhdistys kritisoi EU:n uutta metsästrategiaa: "Pidetään päätösvalta itsellä – tuntuu vieraalta laittaa metsäpolitiikka kovin ahtaaseen muottiin"

EU:n päästövähennystavoitteena on leikata kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Komissio on tiukentanut tavoitettaan 40 prosentista 55 prosenttiin. Metsät ovat tärkeässä osassa päästövähennysten saavuttamisessa, sillä ne sitovat hiiltä tehokkaasti ilmakehästä.

– Meillä on Suomessa uudistamisvelvoite. Jos metsiin tehdään avohakkuu, niin metsänhoitajan tehtävä on huolehtia, että paikkaan tulee uusi metsä tilalle. Tämä on ihan ratkaisevaa hiilinielujen säilymisen kannalta, Pettinen sanoo.

Omistajia on monia, kuten tavoitteitakin

Pettisen mukaan suomalaisilla metsänomistajilla on hyvin erilaisia tavoitteita metsistä, ja monille se on elinkeino.

– Meillä on 600 000 yksityistä metsänomistajaa ja elinkeinoharjoittajaa. Metsänomistajilla on erilaisia tahtotiloja. Itselle on vaikea hyväksyä EU:n yhteinen metsästrategia. Meillä on monimuotoiset metsät eurooppalaisella tasolla ja kotimaisesti.