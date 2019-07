Unkarin suurlähettiläs tyrmää ajatukset EU-rahoituksen kytkemisestä oikeusvaltioon – EU-puheenjohtajamaa Suomi ja Unkari törmäyskurssilla

Jutuissa toistuu lukuisia kielteisiä väitteitä Suomesta: Suomessa ei ole itsenäistä perustuslaillista oikeusjärjestelmää. Suomen median moniäänisyys on uhattuna koska liian suuren osan maan mediatilasta täyttää Sanoma. Lisäksi useita kielivähemmistöjä syrjitään Suomen mediassa.

Väitteitä on esitetty mm. verkkolehti Origon useissa artikkeleissa sekä Unkarin valtion ylläpitämässä About Hungary -blogissa. Unkarin Suomen-suurlähettiläs pitää tekstejä vain yksittäisen blogistin näkemyksinä.

– No itse asiassa kysymyksessä on blogikirjoitus ja eräs mielipide. Ja kaikista oikeusvaltion periaatteeseen liittyvistä asioista käydään parhaillaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana hyvinkin vilkas ja hieno keskustelu, Urkuti kuvailee.

– No se on blogikirjoitus, ja sitten kun Unkarin puolesta käydään virallisia keskusteluja, sitten se on eri asia.