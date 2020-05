Suomalaistutkijan mukaan Unkari on diktatuuri: Unkarin hallitus haluaa tutkijan pyytävän anteeksi – "Tällä pyritään suitsimaan kriittisiä ääniä"

Valtio-opin yliopistonlehtori Heino Nyyssönen kertoo saaneensa kirjeen, jossa häneltä pyydetään anteeksipyyntöä siitä, että hän on kutsunut Unkaria koronakriisin keskellä diktatuuriksi.

– Olen maininnut, että Unkaria voidaan praktisesti pitää diktatuurina. Se on se perustelu, minkä takia minun pitäisi pyytää anteeksi, Nyyssönen kertoo STT:lle.

Nyyssönen on Unkaria pitkään seurannut Turun yliopiston valtio-opin dosentti ja Suomen rauhantutkimusyhdistyksen julkaiseman Kosmopolis-lehden päätoimittaja.

STT on hakenut kirjeelle vahvistusta Unkarin Suomen edustustosta. Unkarin suurlähetystö vastasi sähköpostitse, ettei se kommentoi julkisesti mitään kirjeitä, joita kukaan on Unkarin hallinnon puolesta yksityiskirjeenä kenellekään toiselle lähettänyt.

Kirjeen alkuperää on myös pyritty varmistamaan erikseen Unkarista maan hallituksen kansainvälisen viestinnän toimistolta. STT yritti tavoittaa erityisesti hallituksen tiedottajaa Zoltan Kovacsia, jonka nimi on myös Nyyssösen saaman kirjeen alla.

"Hyökkäysten tykitystä" ja "herjauskampanjaa"

STT:n näkemässä kirjeessä sanotaan, että Unkarin toimet ovat olleet koronatilanteessa tehokkaat ja sopusuhtaiset. Kirjeen kirjoittaja näkee, että tästä huolimatta Unkaria on kohdannut hyökkäysten tykitys, josta Nyyssösen diktatuuri-kommentti on hänen mielestään esimerkki.

Myös Unkarin oikeusministeri Judit Varga kuvaili aiemmin tällä viikolla, että maan hallitusta vastaan on käyty herjauskampanjaa. Hän kertoi hallituksen odottavan anteeksipyyntöä epäoikeudenmukaisin poliittisin syytöksin hyökänneiltä.

Nyyssönen on seurannut Unkarin poliittista kulttuuria vuosikaudet, ja hänen mukaansa tämän kaltainen "mielensä pahoittaminen, uhriutuminen ja anteeksipyyntöjen vaatiminen" on hyvin tyypillistä paikallista retoriikkaa.

– Tietenkin näen sen asian niin, että tällä pyritään suitsimaan kriittisiä ääniä ja Unkarin tutkimusta. Tämä on ihan selvä asia.

– Itse katsoisin, että ei tässä länsimaisen median salaliitto ole taustalla. Kyllä perimmäinen syy on Unkarin parlamentti, joka teki sen verran epämääräisen lain, että se mahdollisti erilaiset tulkinnat ja päätyi tällaisiin ratkaisuihin tämän koronapandemian hoitamisessa.

Tutkija ihmettelee, mihin poikkeustilaa tarvittiin

– Yksi potentiaalinen selitys on se, että Orban on äärimmäisen vallanhimoinen ja sitä kautta jo aika sokea omalle vallalleen. Näin hän päätyy tällaisiin hyvin erikoisiinkin ratkaisuihin, jotka hän tietysti naamioi Unkarin kansakunnan etujen edistämiseksi

.Nyyssösen mukaan diktatuurikommentit hiertävät Unkarin hallitusta, koska kyseessä on eräänlainen ruma sana, joka viittaa helpoiten vaikkapa Saddam Husseiniin tai Muammar Gaddafiin.Tulkinta ei ole hänen mukaansa kuitenkaan täysin perusteeton.– (Poikkeusvaltuuksista tehdyssä) lakiesityksessä viitattiin muun muassa sellaiseen tilanteeseen, että täytevaaleja ei voida järjestää. Käytännössä se sementoi sen tilanteen ja kun siinä ei sanottu, kuinka pitkäksi aikaa, niin minusta tällainen yksinvaltainen tulkinta oli mahdollista tehdä.

Orban kritisoi Suomea viime kesänä

– Esimerkiksi sellaisissa maissa kuten Venäjä ja Valko-Venäjä, niissä on olemassa perustuslakituomioistuin, mutta ne eivät ole kauhean demokraattisia siitä huolimatta.

Unkarin tapauksessa on Nyyssösen mukaan hyvä kysymys, miksi Orbanin Suomeenkin kaipaama perustuslakituomioistuin ei ottanut poikkeusvaltuuksia käsittelyyn. Nyyssösen mukaan kyseinen tuomioistuin on Unkarissa Fideszin hallussa. Fidesz on Orbanin puolue.