Tutkija pelkää Greta Thunbergin laivamatkan Gazaan päättyvän väkivaltaan: "Joku voi kuolla"

Aktivistit uhmaavat Gazan merisaartoa Madleen-laivalla. Professori pitää väkivallan mahdollisuutta isona vaarana.

Aktivisti Greta Thunbergin laivamatka Gazaan "ei muuta mitään".

Näin arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän professori Hannu Juusola.

Sen sijaan on "iso vaara", että Madleen-laivan lähestyessä Gazaa tapahtuu "jotain väkivaltaisuutta".

– Israelin sotilaat ovat nyt aika herkkiä käyttämään aseita. Rajoitteet, joita on ollut, ovat kadonneet. Iso vaara väkivaltaiselle välikohtaukselle, jossa joku voi kuolla, Juusola sanoo puhelimitse MTV Uutisille.

Väkivallalla on ennakkotapaus, sillä vuonna 2010 kuusi Free Gaza -liikkeen alusta yritti murtaa Israelin merisaarron. Israelin asevoimien ja aktivistien välisissä yhteenotoissa kuoli kymmenen ihmistä ja haavoittui kymmeniä.

Madleen-laivalla on Thunbergin lisäksi 11 muuta henkilöä, joista ainakin suuri osa on aktivisteja. Laivalla on tiettävästi esimerkiksi ranskalainen europarlamentaarikko Rima Hassan ja Game of Thrones -tv-sarjasta tuttu näyttelijä Liam Cunningham.

Kyydissä on lisäksi avustustarvikkeita.

Madleen-laiva 30. toukokuuta.AOP

"Ongelma on, ettei mitään tapahdu"

Madleen on tällä hetkellä Kreetan saaren lähistöllä. Aluksen arvioidaan saapuvan Gazan läheisyyteen lauantaina 7. kesäkuuta.

Laivamatka on herättänyt huomattavaa kansainvälistä huomiota. Esimerkiksi qatarilaismedia Al Jazeera on aloittanut seuranta-artikkelin aluksen vaiheista kertomiselle.

Professori Juusola uskoo aktivistien matkan kyllä nostavan Gazaa otsikoihin. Gazan ongelma ei kuitenkaan ole se, ettei tilanteesta tiedettäisi.

– Ongelma on, ettei mitään tapahdu. Se, mikä voisi vaikuttaa, on paineen lisääminen kunkin Euroopan valtion sisällä. Jos tämä siihen vaikuttaa niin hyvä, en vain tiedä vaikuttaako, Juusola sanoo.

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.Lehtikuva

Lähteet: Israel sanoo ei

Israel ei aio antaa aluksen seilata Gazaan asti, kertovat nimettömät israelilaislähteet Jerusalem Post -medialle.

Jos aktivistit eivät noudata Israelin armeijan käskyjä, voidaan laiva takavarikoida ja aktivistit saatetaan pidättää, lähteet arvioivat.

Kreikan rajavartioston käyttämä kreikkalaisvalmisteinen drooni on tiettävästi seurannut alusta tiistaina ja keskiviikkona.

Kysyttäessä asiasta Israelin asevoimien tiedottaja sanoi armeijan olevan "valmis toimimaan kaikilla rintamilla, mukaan lukien merellä. Toimimme tilanteen vaatimalla tavalla".

Israel saartaa Gazaa mereltä ja käytännössä hallitsee kaikki maareittejä kaistalle. Maa on myöntänyt väestön pakkosiirrot, jotka ovat sotarikoksia. Lisäksi Israelia on syytetty nälänhädän käyttämisestä aseena.

Yhdysvallat esti keskiviikkona YK:n turvallisuusneuvoston jälleen päätöslauselman, jossa vaadittiin aselepoa sekä humanitaarisen avun rajoittamatonta pääsyä Gazaan.