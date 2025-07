Israelia katsottu läpi sormien, mepit myöntävät – "Siviilejä tapetaan, se ei ole puolustamista"

Eero Heinäluoman mukaan EU:lla on kaksoisstandardit, kun keskustellaan Gazan ja Ukrainan tukemisesta.

Euroopan unioni ei ole saanut rivejänsä suoriksi Israelin ja Gazan tilanteen suhteen, vaan tilanne Euroopan parlamentissa on edelleen kaksijakoista.

– Gazaan suhtautuminen Euroopan parlamentissa on kaksijakoista, intohimoista ja jakavaa. Oman ryhmäni ja muidenkin sisällä on selviä jakolinjoja. Emme ole päässeet yhteisen tukemisen rooliin, sanoo EU-parlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) Huomenta Suomessa.

Toisin kuin EU:n tuki Ukrainalle on ollut sekä Kataisen että SDP:n mepin Eero Heinäluoman mukaan huomattavaa ja EU-maita yhdistävää.

Elsi Katainen toteaa, että Israelilla on oikeus puolustautua, mutta maa on ylittänyt puolustamisen rajat.

"Kaksoisstandardit"

Kataisen ja Heinäluoman mukaan Ukrainan ja Gazan tilanteita ei voi suoraan vertailla.

Heinäluoma toteaa, että Venäjä on laittomasti ottanut Ukrainalta alueita, kun taas Israel on vuodesta 1967 miehittänyt arabialueita ja rakentanut siirtokuntia vastoin kansainvälistä oikeutta.

Hänen mukaansa EU kohtelee Israelia ja sen miehitysalueita eri tavalla kuin Venäjää sen miehittämiä alueita Ukrainassa.

– Kun tapaan vaikkapa afrikkalaisia valtionjohtajia ja ministereitä, niin he sanovat, että Euroopassa on kaksoisstandardit. Minun on pakko sanoa, että se pitää paikkaansa.

Heinäluoma myös huomauttaa, että vaikka äärijärjestö Hamas on kovan linjan kannattajia ja hyväksynyt esimerkiksi väkivaltaisuuksia Israelia kohtaan, niin se ei poista sitä faktaa, että Israel on miehittänyt arabialueita jo pitkään.

– Me olemme katsoneet sen läpi sormien.

– Enää ei ole kysymys puolustamisesta. En voi hyväksyä, eikä EU:ssa voida hyväksyä, että siviileihin ja lapsiin kohdistetaan suunnitelmallista väkivaltaa, kuten humanitaarisen avun estämistä. Tavallisia siviilejä tapetaan, se ei ole puolustautumista, Katainen toteaa.