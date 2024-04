Tutkija: Opposition historiallisella voitolla on positiivinen vaikutus Turkin demokratialle

– Erdogan ei voi käyttää valtaa ilman vaaleja, hänen vallankäytölleen on tärkeää että vaaleja käydään ja että hän menestyy niissä. Sen takia hänelle on aina iso ongelma, jos paikallisvaalitasollakin oppositio vahvistuu.

Erdogan haastettu

Kyseessä on ensimmäinen kerta Erdoganin yli 20 vuotta kestäneellä valtakaudella, kun AKP ei ole vaaleissa suurin puolue kansallisella tasolla. Tulos on siis historiallinen.

Toisaalta Alaranta muistuttaa, että valtionhallinto on yhä tiukasti Erdoganin hyppysissä, opposition liikkumatila on rajallinen, ja seuraavat presidentinvaalit ovat vasta 2028. Vaikka paikallisvaalien voitto helpottanee opposition toimintamahdollisuuksia, ei se muuta yhdessä yössä Turkin politiikan isoa kuvaa.

Alaranta katsoo, että pääoppositiopuolue CHP on onnistunut hallinnoimaan suuria kaupunkeja, joissa sillä on ollut pormestarit jo aiemmin. Lisäksi CHP on onnistunut pidemmän aikavälin uudistuksissaan. Puolue kärsi pitkään konservatiiviäänestäjien keskuudessa elitistisestä ja uskonnolle vihamielisestä maineesta, mutta se on pystynyt pikku hiljaa muuttamaan imagoaan ja kosiskelemaan myös konservatiivisia äänestäjiä.