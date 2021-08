Tutkija: Moni seikka viittaa Isisin olevan Kabulin iskujen takana

– Se pyrkii kovastikin tässä vaiheessa, missä Taleban on vallan ottanut, osoittamaan omaa voimakkuuttaan ja ylipäätään hengissä olemista, Paronen sanoo.

Parosen mukaan Taleban on nyt saatu näyttämään varsin huonolta paikallisen turvallisuuden tarjoamisen osalta. Jos Isis pystyy tekemään Kabulissa isojakin iskuja, on Talebanilla täysi työ osoittaa vaikuttavuutensa ja yksinvaltiutensa alueella.

– Ihan varmasti se aiheuttaa sitä, että he alkavat – mikäli isku on vielä laajempi kuin nyt näyttää – etsiä iskun toteuttajia, ja kokevat Isisin omana konkreettisena kilpailijanaan, jos korkean profiilin isku on lentokentän lähellä tapahtunut.