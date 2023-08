– Tässä on hyvä erottaa nykyhetki ja tulevaisuus. Jos puhutaan tästä vuodesta, niin nyt tehdyllä hävittäjäpäätöksellä ei ole suurempaa merkitystä. Se johtuu siitä, että hävittäjiä annetaan tiputellen, Ilmari Käihkö sanoo.

– Vastahyökkäys ei varmaan ole kenenkään mielestä saavuttanut odotuksia. Odotukset olivat ehkä liian suuria alun alkaenkin, mutta kyllähän nämä saavutukset ovat aika pieniä, jos laskee, että Ukraina on reilut kaksi promillea saanut vapautettua Venäjän valtaamista alueista, Käihkö sanoo.

Huolto riskialtista

Hävittäjien osalta on vielä monia avoimia kysymyksiä, kuten se, miten niitä huolletaan.

– Tarvitaan lukuisia ihmisiä, jotka pitävät huolta näistä laitteista. Kysymys on, miten nopeasti tällaista henkilökuntaa saadaan koulutettua.

Yksi vaihtoehto on, että huollot tehdään Ukrainan ulkopuolella. Se ei kuitenkaan ole erityisen optimi tilanne. Toinen optio on, että länsimaista lähetetään yksityisiä huoltofirmoja – todennäköisesti yhdysvaltalaisia – tekemään huoltoja.

– Mutta siinä on kysymys se, kuka Ukrainaan haluaa lähteä tällä hetkellä. Halutaanko asiassa ottaa poliittinen riski? Lisäksi on kustannuskysymys, kuka laskun maksaa.

"Ukrainalle aivan kauhea tilanne"

Tanskan lisäksi Hollannin odotetaan luovuttavan Ukrainalle hävittäjiä. Hollannin pääministerin Mark Rutten mukaan hävittäjien lukumäärästä päätetään, kun asiasta on keskusteltu liittolaisten kanssa.

Käihkö uskoo, että Tanskan ja Hollannin päätös avaa myös muille länsimaille mahdollisuuden tarjota hävittäjiä. Siksi päätös on hänen mukaansa poliittisesti todella tärkeä. Se myös osoittaa, että liittolaisilla on halu tukea Ukrainaa pitkällä aikavälillä, kun sota pitkittyy.

– Vastaus on kyllä, mutta poliittinen päätöksenteko on hidasta. Jos katsoo EU:ta, tuntuu, että päätöksiä on tehty puoli vuotta myöhässä.