Tutkija ei käsitä Häkkäsen reserviläislausuntoa yhtään – puolustusministeri MTV:lle: "Lillukanvarsi koko asia"

– En käsitä yhtään, mistä tällainen ehdotus tuli. Enemmänkin pitäisi keskittyä siihen, että reserviläiset ovat motivoituneita, ja että he kokevat tulevaisuudessakin, että Suomi on puolustamisen arvoinen maa.

Häkkäsen sanoo MTV Uutisille, että reservistä eroamisen estäminen on tarpeen selvittää, mutta asia on hänen tärkeysjärjestyksessään "pahnan pohjimmaisena", eli vähiten tärkeiden joukossa.

– Tämä on aivan lillukanvarsi koko asia. Esimerkiksi kutsuntajärjestelmän kehittäminen, reserviläisiän nostaminen ja Nato-tehtävät ovat isoja painopisteitä. Tämä kysymys on ihan pieni detalji, joka on jostain toripuheesta nostettu.

"Laajentuessaan huolestuttava ilmiö"

– Jos ilmiö kasvaa tai jatkuu pitkään, totta kai se on huolestuttavaa. Suomessa maanpuolustustahto korkealla, eikä tämä ole ongelma, mutta jos tuhansia ihmisiä jatkuvasti eroaa reservistä, on pohdittava, mitä asialle on tehtävissä. Ja selvitettävä, mistä se johtuu. Meillä on pienet ikäluokat.