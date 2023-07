Tutkija: Bidenin vierailu on viesti Suomelle, Ruotsille ja Venäjälle

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin Suomen vierailulla on suuri merkitys Naton uudelle jäsenmaalle Suomelle, sanoi Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Iro Särkkä sunnuntai-iltana.

Särkän mukaan Yhdysvallat on tiivistämässä kahdenkeskeistä puolustusyhteistyötä myös muiden Pohjoismaiden kanssa.

– Bidenin osallistuminen Pohjoismaiden kokoukseen on osoitus siitä, että Pohjoismaat muodostavat tiiviin liittolaisryhmän Yhdysvalloille myös Naton sisällä, Särkkä sanoo.

Presidentti Biden vierailee Suomessa torstaina 13. heinäkuuta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön isännöimään huippukokoukseen osallistuvat myös Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin pääministerit. Keskustelujen aiheena on Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen tiivistyvä yhteistyö turvallisuus-, ympäristö- ja teknologiakysymyksissä.

Yksi syy presidentti Bidenin vierailuun on arvattavasti myös käytännöllisyys. Vilnan Nato-huippukokouksen jälkeen Suomen-vierailun ajankohta on Bidenille luonteva.

Bidenin vierailu viesti Venäjälle

– Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa on todella tärkeää, että Yhdysvallat on sitoutunut Naton yhteiseen puolustukseen. Siksi tällainen vierailu on symbolisesti merkittävä ja korostaa liittolaisuutta Suomen ja Yhdysvaltojen välillä, Särkkä sanoo.