Turusta Aurajoen läheltä löytyi aiemmin tuntematon hautaröykkiö, sijaitsee kallioisen mäkialueen huipulla

Paikalta on ollut hyvä näkyvyys Aurajoelle, joka noin 3 000 vuotta sitten on jokilaaksossa muodostanut nykyistä paljon leveämmän uoman.

Arvio: Röykkiö ollut rakentamisajankohtana korkeampi

Röykkiö on rakentamisajankohtana ollut todennäköisesti korkeampi ja kooltaan pienempi, sillä kiviä on aikojen saatossa levinnyt laajemmalle alueelle.

Liittyy läntiseen pronssikulttuuriin

–Röykkiöitä, joita on kutsuttu myös hiidenkiukaiksi ja vareiksi, on pidetty ensi sijassa hautoina, mutta sijainnin perusteella kiviröykkiöiden on ajateltu osoittaneen myös alueiden symbolista hallintaa, tiedotteessa selvitetään.