Turussa kadonneen Kimin, 20, iPhone sammui sunnuntaina aamuyöllä – puhelimen paikannus päättyi palloiluhallin kupeeseen

Lievästi kehitysvammainen nuorukainen nähtiin viimeksi lauantaina aamupäivällä Paavo Nurmen stadionilla Turulla. Havainnon on vahvistanut stadionin henkilökunta.

Tapauksen tutkinnanjohtajan, rikosylikomisario Jari Riialin mukaan viimeinen varma havaintoaika lauantailta on tarkentunut kello 12 sijaan jo kello 10:een.

Tutkinnanjohtajan mukaan Kohosella on ollut mukanaan iPhone-merkkinen matkapuhelin. Puhelimen oman, varsin tarkan paikannusohjelman mukaan puhelin on paikantunut viimeisen kerran Samppalinnan palloiluhallin vierustalle, muutaman sadan metrin päähän Paavo Nurmen stadionista.

– Tämä kyseinen alue on ollut hänelle päivittäinen virkistäytymispaikka ja hän on tuttu henkilö myös muille alueella liikkuville ihmisille. Kohonen asuu aivan urheilupuiston lähettyvillä.

Kameramateriaalit haussa

Tutkinnanjohtajan mukaan poliisi on tänään tiistaina selvittänyt, minkälaista valvontakameramateriaalia alueelta on mahdollista saada etsinnän tueksi.

– Tarkoitus on hankkia ja käydä läpi kaikkia mahdollisia valvontakameratallenteita mitä lähistöltä löytyy viikonlopun ajalta. Eli yritysten ja yksityisten taloyhtiöiden kameroita ja kaupungin omia liikennekameroita. Siinä menee toki aikansa, että saamme tämän kaiken materiaalin haltuun, Riiali kertoo.

Poliisille on tullut katoamisesta paljon vihjeitä, mutta minkäänlaista tutkinnan kannalta ratkaisevaa vihjettä ei virkavallan tiedossa ole. Myös useita vihjeitä on kyetty sulkemaan pois tutkinnasta.

Poliisi on tutkinut urheilupuiston lähialueen rakennuksia ja muita sisätiloja ja pyytänyt myös paikallisia asukkaita tarkistamaan esimerkiksi omat ulkorakennuksena. Alueella on lennätetty myös droneja rakennusten kattojen tarkistamiseksi.

Poliisin mukana on toiminut Vapaaehtoinen pelastuspartio Vapepa noin 30 vapaaehtoisen voimin. Etsinnöissä on käytetty mukana myös koiria. Urheilupuiston matalat lammet on niin ikään käyty läpi.