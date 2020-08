Turun päiväkodin koronatartunta: ”Tätä oli osattu odottaa”

– Kyllä näitä on osattu odottaa. Meillä oli keväällä yksi tällainen tapaus jo aikaisemmin. Sen pohjalta on kirjattu toimintakäytännöt hyvin valmiiksi ja sen mukaisesti edetään, Kulmala kertoo.

– Keväästä asti on toimittu hyvin tiukasti omissa ryhmätiloissa ja lasten kulkua ryhmästä toiseen on vältetty. Sen takia vaikuttaisi siltä, että koko taloa ei tarvitse laittaa karanteeniin.

Kulmala kertoo, että karanteeniin joutuneen ryhmän lasten vanhemmilla on herännyt tartunnasta kysymyksiä.

– Asiassa on tehty tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa ja tartuntatautilääkärin ohjeiden mukaan mennään eteenpäin. Meillä on selkeät toimintakäytännöt tähän jo olemassa ja tälläkin kertaa saatiin suhteellisen nopeasti huoltajat kiinni. Tilanne on hallinnassa, Kulmala toteaa.