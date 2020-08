Joukkoaltistus Keravalla: Päiväkodin lapset karanteeniin, ovet pysyvät kiinni syyskuulle: "Pystyttiin reagoimaan nopeasti"

– Kyseessä on yksittäistapaus, johon pystyttiin reagoimaan nopeasti. Sairastumisriski päiväkodissa on edelleen hyvin pieni ja lapsen vieminen hoitoon on turvallista Keravalla. Jatkotartunnat ovat koulu- ja päiväkotiympäristössä toistaiseksi olleet varsin harvinaisia, joten tätä taustaa vasten ajatellen sairastumisriski altistuneilla on varsin pieni, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Tuure Ärling.